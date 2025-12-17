TuS Pewsum bindet Jannis Hempelmann für ein weiteres Jahr

Der TuS Pewsum setzt in seiner Kaderplanung weiter auf Kontinuität und hat den Vertrag mit Flügelspieler Jannis Hempelmann um ein weiteres Jahr verlängert. Damit bleibt dem Verein ein Spieler erhalten, der trotz seines jungen Alters bereits eine zentrale Rolle innerhalb der Mannschaft einnimmt.

Hempelmann hat sich in der laufenden Saison nicht nur sportlich etabliert, sondern auch innerhalb der Teamstruktur an Bedeutung gewonnen. Seit dieser Spielzeit gehört er dem Mannschaftsrat an und übernimmt zunehmend Verantwortung. Beim TuS wird er längst als Aushängeschild wahrgenommen und gilt als eines der Gesichter der Mannschaft.

Auf dem Platz zeichnet sich der Offensivspieler vor allem durch seine Dynamik und seine Stärke im Eins-gegen-Eins aus. Mit seinem direkten Spiel sorgt er regelmäßig für Unruhe in den gegnerischen Abwehrreihen und verleiht dem Offensivspiel der Pewsumer zusätzliche Variabilität.