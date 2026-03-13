TuS Pewsum bindet Eigengewächs: Fabrizio Piazza bleibt an Bord Pewsum setzt weiter auf Nachwuchs von p.s. · Heute, 13:30 Uhr · 0 Leser

Der TuS Pewsum treibt seine Personalplanungen für die kommende Saison weiter voran und setzt dabei erneut auf Kontinuität und Nachwuchs aus den eigenen Reihen. Eine wichtige Personalie ist dabei geklärt: Fabrizio Piazza wird auch in der kommenden Spielzeit weiterhin das Trikot des Bezirksligisten tragen.

Eigengewächs bleibt Teil der Zukunftsplanung Der 19-jährige Mittelfeldspieler stammt aus der eigenen Jugend des Vereins und gehört in dieser Saison erstmals zum Herrenbereich. Damit befindet sich Piazza in seinem ersten Jahr bei den Senioren, sammelt jedoch bereits wertvolle Erfahrungen im Team des Bezirksligisten TuS Pewsum. Dass der Verein weiterhin auf den jungen Spieler setzt, unterstreicht auch die langfristige Ausrichtung der Verantwortlichen. Für Pewsum ist die Vertragsverlängerung ein wichtiger Schritt mit Blick auf die Zukunftsplanung.

Talent aus der eigenen Jugend Piazza gilt als Spieler mit großem Entwicklungspotenzial. Der Mittelfeldakteur bringt laut Verein viel Talent und Spielfreude mit und zählt zu den jungen Spielern, denen in den kommenden Jahren eine wichtige Rolle zugetraut wird. Der Verein betont dabei besonders seine Herkunft aus der eigenen Nachwuchsarbeit – ein Weg, den Pewsum bewusst fördern möchte.