TuS Pewsum bindet Eigengewächs: Fabrizio Piazza bleibt an Bord

Der TuS Pewsum treibt seine Personalplanungen für die kommende Saison weiter voran und setzt dabei erneut auf Kontinuität und Nachwuchs aus den eigenen Reihen. Eine wichtige Personalie ist dabei geklärt: Fabrizio Piazza wird auch in der kommenden Spielzeit weiterhin das Trikot des Bezirksligisten tragen.
Der 19-jährige Mittelfeldspieler stammt aus der eigenen Jugend des Vereins und gehört in dieser Saison erstmals zum Herrenbereich. Damit befindet sich Piazza in seinem ersten Jahr bei den Senioren, sammelt jedoch bereits wertvolle Erfahrungen im Team des Bezirksligisten TuS Pewsum.
Dass der Verein weiterhin auf den jungen Spieler setzt, unterstreicht auch die langfristige Ausrichtung der Verantwortlichen. Für Pewsum ist die Vertragsverlängerung ein wichtiger Schritt mit Blick auf die Zukunftsplanung.
Piazza gilt als Spieler mit großem Entwicklungspotenzial. Der Mittelfeldakteur bringt laut Verein viel Talent und Spielfreude mit und zählt zu den jungen Spielern, denen in den kommenden Jahren eine wichtige Rolle zugetraut wird.
Der Verein betont dabei besonders seine Herkunft aus der eigenen Nachwuchsarbeit – ein Weg, den Pewsum bewusst fördern möchte.
Beim TuS Pewsum ist man überzeugt, dass die Entwicklung des jungen Mittelfeldspielers noch lange nicht abgeschlossen ist.
„Von Fabrizio kann man in Zukunft noch eine Menge erwarten und wir freuen uns darauf, seinen Weg und seine Entwicklung weiterhin bei uns begleiten zu dürfen.“
Mit der Zusage des 19-Jährigen setzt der Verein ein weiteres Zeichen für Kontinuität und Nachwuchsförderung. Für Fabrizio Piazza bedeutet der Verbleib gleichzeitig die Chance, seine Entwicklung im Herrenfußball beim TuS Pewsum weiter voranzutreiben und Schritt für Schritt mehr Verantwortung zu übernehmen.