TuS Petershagen/Ovenstädt jubelt über großartigen Auswärtssieg über TuS Kleinenbremen

Spielinfos:

Datum & Uhrzeit: 01.05.2024 16.00 Uhr

Austragungsort: Porta Westfalica

Wettbewerb: Kreisliga A Minden

Spieltag: 22

Spielbericht: TuS Kleinenbremen gegen TuS Petershagen/Ovenstädt 0:5 (0:3)

Porta Westfalica. Mit 5:0 setzen sich die Petershäger am Mittwoch deutlich gegen die Heimmanschaft des TuS Kleinenbremen durch.

Die Gäste sowie ihre Gegner können in der ersten Spielhälfte zunächst keinen effektiven Erfolg verbuchen. Nur wenige Minuten vor der Pause spielen die Petershäger sich dann doch in Führung. Dank Yannik Breves liegt das Team nach der 36. Spielminute vorne. Das zweite Tor folgt auf dem Fuße: Ein weiteres Mal setzt Yannik Breves die Kugel ins Netz. Der Siegeszug der Petershäger bricht nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkt das Team von Trainer Tobias Rohlfing im gegnerischen Tor. Benjamin Lichtsinn trifft in der ersten Nachspielminute der ersten Halbzeit und Johannes Giese in Minute 69. Es steht 4:0 für den TuS Petershagen/Ovenstädt.

Die Petershäger wechseln in der verbleibenden Spielzeit nochmal aus. Auf der Gastseite verlässt Tim Lohaus für Malte Zwingmann den Platz.

Den Petershägern gelingt es Mitte der zweiten Halbzeit schließlich, dem Gegner noch einen zu verpassen. Johannes Giese kann in der 76. Minute mit einem Strafstoß erneut abschließen. Der TuS Petershagen/Ovenstädt verlässt das Spielfeld als zufriedener Sieger dieses Duells.

Tore fallen keine mehr. Die Gegner vom TuS Petershagen/Ovenstädt beenden die Partie mit einer Gelben Karte (89).

Die Aufstellungen: TuS Kleinenbremen - TuS Petershagen/Ovenstädt

TuS Kleinenbremen: Fabio Delli Ponti (16), Dillovan Hamo (38), Simon Lewek (7), Marvin Stahlhut (9), Geoan Kanjo (17), Jannis Berg (28), Joel Schaak (95), Faruq Hamo (11), Lucas Römmling (5), Pascal Gunjaca (22), Daniel Werkmeister (3)

TuS Petershagen/Ovenstädt: Christian Backenköhler (33), Benjamin Lichtsinn (3), Marvin Brinkmann (18), Lukas Strohmeier (17), Yannik Breves (24), Tobias Horstmeier (7), Jannik Kaltofen (13), Lennart Meier (14), Justin Schubert (19), Tim Lohaus (5), Marvin Kaltofen (16)

Schiedsrichter: Gürkan Sever (Enger)

Assistent: Daniel Breier

Assistent: Nils Wehking



