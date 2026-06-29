TuS peilt gegen Penzberg ersten Testspielsieg an

Gegen Penzberg kommt TuS-Stürmer Belmin Idrizovic (re.) erstmals zum Einsatz in der Vorbereitung. – Foto: Hans Lippert

Bayernligist Geretsried tritt am Dienstag um 19 Uhr gegen den Bezirksliga-Verein an. Penzberg hat sich mit drei Neuzugängen verstärkt – darunter Maximilian Berwein vom Regionalliga-Aufsteiger TSV Landsberg.

Eine 1:2-Niederlage zu Beginn der Testspielreihe vor eineinhalb Wochen daheim gegen Landesligist TSV Murnau. Dann am Freitag ein 0:0-Unentschieden bei Regionalliga-Aufsteiger TSV Landsberg – da ist in jeder Hinsicht noch Luft nach oben und mit Blick auf die Ergebnisstatistik will der TuS Geretsried das Vorbereitungsspiel Nummer drei am heutigen Dienstag (19 Uhr) gegen den FC Penzberg für eine Korrektur nutzen. Sprich: Am Ende der Partie gegen den Bezirksligisten soll der erste Sieg unter der neuen Trainercrew der Gastgeber stehen.

Was nicht heißen soll, dass der Bayernligist den Gegner auf die leichte Schulter nimmt oder angesichts des Ligenunterschieds womöglich Anzeichen von Überheblichkeit an den Tag legen wird. „Das ist schon eine Herausforderung“, mahnt TuS-Trainer Martin Grelics. Hat doch der Gegner aus der ehemaligen Bergwerkstadt einerseits immer den Anspruch, seine Fähigkeiten endlich eine Liga höher unter Beweis stellen zu dürfen – und sich dazu vor der kommenden Saison einmal mehr ordentlich verstärkt. Vom TSV Landsberg, an dessen Aufstieg er gerade entscheidenden Anteil hatte, kehrt Maximilian Berwein nach zehn Jahren Abwesenheit nach Penzberg zurück; wenig später unterschrieb auch sein Landsberger Kollege Tino Reich beim FC. Ebenso wie Vendim Sinani von Bayernligist SV Aubing.

Kuriosität am Rande: Im dritten Testspiel der Saisonvorbereitung trifft das runderneuerte Geretsrieder Trainerteam bereits auf den dritten Gegner, der ebenfalls seine sportliche Leitung ausgetauscht hat. Für Maximilian Bauer, der den FCP zuletzt auf Platz drei der Bezirksliga führte und sich nach der Saison entschied, künftig beruflichen Ambitionen den Vorrang zu geben, übernahm Johannes Franz (SV Raisting) den Cheftrainerposten in Penzberg; Josef Siegert jun. ist der Assistent an seiner Seite.

„Mit den Neuzugängen haben sie nochmal mehr Qualität in der Mannschaft. Schon deshalb ist der Gegner nicht zu unterschätzen“, hebt Martin Grelics hervor. Dennoch ist die Vorgabe an sein eigenes Team unmissverständlich. „Eventuell ein bisschen mehr den Ball haben als zuletzt in Landsberg und mehr Pressingsituationen auslösen“, fordert der TuS-Coach verstärkte Spiel-Dominanz – und am Ende einen Sieg. „Das sollte unser Anspruch sein, auch wenn der Gegner sich sehr gut verstärkt hat“, stellt Grelics fest. „Wir wollen der Favoritenrolle gerecht werden und uns ein gutes Gefühl holen.“