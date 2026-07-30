TuS peilt den Turnaround an – „Hundertprozentig sicher, dass wir die Kurve kriegen"

Mit der Einwechslung von Belmin Idrizovic (am Ball) kam gegen Pipinsried mehr Schwung ins Spiel des TuS Geretsried. Gut möglich, dass der 29-Jährige in Heimstetten von Anfang an spielt. – Foto: Hans Lippert

Der TuS Geretsried hat nach zwei Spielen erst ein Tor erzielt und bereits zehn kassiert. Am Freitag beim SV Heimstetten sollen nun die ersten Punkte her.

Vorne leidlich gefällig, hinten extrem anfällig – so könnten Zyniker die ersten zwei Auftritte des TuS Geretsried mit einer Zwischenbilanz von 1:10 Toren zusammenfassen. Was in Summe zu dem Fazit führt: nicht bayernligatauglich. „Wenn ich das unterschreiben würde, wäre ich morgen hier nicht mehr Trainer“, kontert Martin Grelics lachend und relativiert. „Das Spiel bei den Löwen klammere ich aus, die werden wir mit dieser Aufstellung wohl nicht mehr in der Bayernliga sehen“, weist der TuS-Coach auf die Personalrochaden des TSV 1860 München hin. Dennoch herrschte nach dem 0:5 bei der Heimpremiere gegen den FC Pipinsried vermehrter Redebedarf.

Inzwischen sei auch diese Klatsche aufgearbeitet, zumindest haben sich die emotionalen Wogen geglättet, wie Grelics vor der nächsten Herausforderung an diesem Freitag beim SV Heimstetten (19 Uhr) versichert. „Es ist wichtig, so etwas sachlich aufzuarbeiten. Das ist am Montag beim Training passiert“, erklärt der Coach. „Wir haben mit viel Intensität und hoher Aggressivität trainiert. Ich habe den Eindruck, es geht in eine gute Richtung“, versprüht Grelics leichten Optimismus. „Es soll ja nicht so weitergehen, wir wollen nicht jede Woche eine Niederlage aufarbeiten müssen.“

Es sei „hundertprozentig sicher, dass wir die Kurve kriegen“. Idealerweise gelingt der Turnaround bereits in Heimstetten. Die Gastgeber dürften mit dem Saisonstart (eine 2:3-Niederlage nach 2:0-Führung in Pipinsried und ein 1:2 daheim gegen Schwaig) genauso hadern wieder der TuS. „Sie werden auch endlich punkten wollen und werden mit sehr großer Offensivpower kommen“, stellt sich Grelics auf einen erneut harten Kampf ein. Bei der Partie gegen Schwaig verschaffte sich der TuS-Coach live einen Eindruck von den „sehr guten Offensivstrukturen“ und den „sehr guten Individualspielern“ in der „Top-Mannschaft“ von Trainerin Sarah Romert.

Nach dem verkorksten Auftakt sei nun „der passende Moment, mit dem Punkten loszulegen“. Die Trainingseindrücke geben Anlass zu Optimismus. „Jeder Spieler, jeder Trainer muss an seine Grenzen gehen, diesen Mindset haben wir – und das geht nur als Team, alles andere ist nicht zielführend“, hebt Grelics hervor. Es sei erforderlich, so in jedes Spiel zu gehen. „Wir haben natürlich Bedarf, besser zu werden, beispielsweise auch in der Kommunikation auf dem Platz.“ Die Vorgabe für Spiel Nummer drei in dieser Saison ist deshalb, die guten Leistungen vom Training auf den Platz zu transportieren. „Das ist die ganz klare Aufgabe, die wir mit hoher Bereitschaft umsetzen wollen“, betont der 40-Jährige, der auch personelle Veränderungen ins Kalkül zieht. „Wir werden Wechsel haben, aber wie die aussehen, ist noch nicht final entschieden.“

Es gilt, aus den gemachten Fehlern die richtigen Schlüsse zu ziehen. Kurz zusammengefasst bedeutet das: Vorne mehr Effektivität zeigen und hinten in der gefährlichen Zone solche Fehler wie zuletzt vermeiden. „Das es anfangs schwierig sein würde, war allen klar. Jetzt geht es ums Handeln, ums Liefern“, so Grelics. Denn: „Wir lernen, aber um lernen zu können, brauchst du auch Erfolgserlebnisse.“