TuS Osdorf verspielt 3:0 – Tornesch dreht Pokalkrimi spät

TuS Osdorf erlebte im Lotto-Pokal gegen Ligakonkurrent FC Union Tornesch ein wahres Wechselbad der Gefühle. Nach einer 3:0-Führung zur 53. Minute verlor die Mannschaft von Bennet Krause noch mit 3:4 und scheiterte damit frühzeitig in der dritten Runde. Für Krause reiht sich die bittere Niederlage in eine turbulente Phase seiner jungen Mannschaft ein: „Die wilden Wochen gehen weiter – mal in die eine Richtung, wie am Wochenende gegen die FC Alsterbrüder, mal in die andere. Das ist Fußball, mit all seinen Facetten, mit allen Emotionen.“

Am vergangenen Wochenende hatte Osdorf im Liga-Auswärtsspiel bei den verlustpunktfreien Alsterbrüdern ein anderes Bild gezeigt: Nach einem 0:3-Rückstand kämpfte sich das Team zurück und rettete ein 3:3-Remis. „Da dreht man das Spiel, da spürt man, was unsere Mannschaft kann. Diesmal waren wir derjenige, der den Vorsprung nicht halten konnte“, sagte Krause. In der Pokalpartie habe man zudem stark rotiert und Spielern Einsatzzeit gegeben, die zuletzt wenig gespielt hatten: „Für die tut es mir am meisten leid. Sie haben 60 Minuten sehr gut verteidigt und zusammengehalten. Alle sind richtig gut ins Spiel gekommen.“ Doch nach dem Anschlusstreffer zum 3:1 und dem 3:2 drehte sich das Momentum gegen Osdorf, und trotz Einsatzes und Kampfgeist reichte es nicht mehr. „Dann ist man oft machtlos, auch gegen das Quäntchen Glück, das fehlt, damit es 4:2 statt 3:3 wird. Sehr bitter“, so Krause. Nun liege der Fokus wieder auf der Liga: „Wir müssen das schnell aus den Köpfen kriegen. Spannende Phase für eine junge Mannschaft – daran werden sie lernen.“

Auf der Gegenseite zeigte sich Tornesch-Coach Martin Schwabe erleichtert – und selbstkritisch: „Die erste Halbzeit war mit das Schlechteste, was ich von meiner Mannschaft gesehen habe – völlig mutlos, viele Fehler. Kein Spieler kam an seine Normalform.“ In der Halbzeitansprache machte er deutlich, dass nur die zweite Halbzeit zähle, wenn die Mannschaft alles gebe. Und genau das passierte: Nach dem 0:3 kämpfte sich Tornesch zurück. Schwabe hob die entscheidenden Faktoren hervor: „Moral, die Einwechslungen und die Systemumstellung haben den Unterschied gemacht. Wir haben Stabilität, Schwung und Emotionen reingebracht.“

Besonders die eingewechselten Spieler Juri Maack, Jannik Ahrens und Raphael Friederich sorgten für Stabilität und neue Impulse, während Mats Henry Johänning als Joker die Partie mit seinen beiden späten Treffern in der 88. und 90. Minute entschied. „Die Flanken kamen an, die Pässe saßen – das machte den Unterschied. Dazu unser Keeper, der in der zweiten Halbzeit noch wichtige Chancen vereitelte. Eine Mischung aus Moral, Einwechslungen, Systemumstellung und Leidenschaft führte zum Sieg“, resümierte Schwabe.

Blick nach vorne: Tornesch trifft in der vierten Runde auf den SC Schwarzenbek. „Das ist eine weite Reise, aber die Jungs haben sich den Sieg verdient. Es ist ja auch ein schöner Fleck in Hamburg. Wir freuen uns auf das Spiel – ich habe vor vielen Jahren als Spieler mal in Schwarzenbek im Pokal verloren, also eine kleine Rechnung offen. Spaß beiseite, wir müssen dahin und freuen uns auf die nächste Runde“, so Schwabe.

TuS Osdorf – FC Union Tornesch 3:4 (2:0)

Schiedsrichter: Mayer-Lindenberg

Tore: 1:0 Joost (10.), 2:0 Joost (24.), 3:0 Schikowski (53.), 3:1 Behrs (56.), 3:2 von Sobbe (65.), 3:3 Johänning (88.), 3:4 Johänning (90.)