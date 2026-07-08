TuS Offstein meldet sich mit junger Mannschaft zurück Nach über zehn Jahren meldet Offstein wieder eine Herrenmannschaft +++ Eine junge Mannschaft aus Jugendspielern und reaktivierten Spielern geht in der C-Klasse an den Start von Erik Bechtold · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

In der Saison 14/15 spielte der TuS Offstein zuletzt als Herrenmannschaft. Jetzt soll dies mithilfe von Jugendspielern erneut geschehen – Foto: Marcel Eichholz (Archiv)

Offstein. Die letzte Saison für den TuS im Herrenbereich war in der Saison 14/15. Jetzt meldet der Verein eine neue Mannschaft aus eigenen Jugendspielern und ehemaligen Offsteiner-Spielern. Im Gespräch mit FuPa berichtet Andreas Hugel, Abteilungsleiter des TuS Offstein, über die neue Zuammensetzung der Mannschaft und die Ziele für die kommende Saison im Seniorenbereich. Hugel selbst war jahrelang Jugendleiter im Raum Alzey-Worms und kennt sich mit dem Heranführen von Jugendmannschaften bestens aus. Er selbst beschreibt es als Problem, dass viele A-Jugendmannschaften gegen Ende auseinanderbrechen und der Erhalt von starken Jugendmannschaften schwerfällt. Hugel sagt von sich, er habe "das Gespür für die jungen Leute" - und stellt dies mit der Neumeldung des TuS vielleicht auch unter Beweis.

Dieser Bericht wird ihnen kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung. Eine Jugendmannschaft, geprägt durch Zusammenhalt Für die Ausbildung des Jugendfußballs der vier Stammvereine TuS Offstein, TuS Monsheim, TSV Flörsheim-Dalsheim und TuS Wachenheim wurde 2010 der Jugendförderverein JSG Wonnegau JFV gegründet. Die A-Jugend der JSG bestand vergangene Saison aus Spielern der Jahrgänge 2007 und 2008. Für die kommende Saison sind die 2007 geborenen Spieler für eine weitere Saison im Jugendbereich nicht mehr zugelassen, eine Lösung musste her. Der Abteilungsleiter beschreibt die Situation folgendermaßen: "Die Jugend ist auf uns zugekommen und hat gefragt, ob eine Neumeldung einer Herrenmannschaft möglich wäre, um zusammenspielen zu können." Dieser Bitte kam der TuS Offstein nach und prüfte mit Erfolg die Möglichkeiten für die Neumeldung einer Senioren Mannschaft, sagt Hugel. Er erwähnt, dass die notwendige Infrastruktur mit Vorstand, Verantwortlichen, Halle, Sportplatz und Vereinsheim vorhanden sei.

Mandy Walter Embach und Michael Graf bilden das Trainertandem für die kommende Saison. Die Verantwortlichen rechnen mit bis zu 25 Spielern, die sich aus der A-Jugendmannschaft und einzelnen erfahrenden U30-Spielern zusammensetzen. Spielerisch wolle man sich vor allem auf die jungen Leute verlassen und ihnen die Möglichkeit bieten, im Herrenbereich erste Erfahrungen zu sammeln, erwähnt Hugel. Wie sehen die Ambitionen der neuen Mannschaft aus? Abteilungsleiter Andreas Hugel setzt die jungen Spieler nicht unter Druck. Für ihn sei es wichtig, dass die Mannschaft das Jahr als Findungsjahr nutzt, um als Neuling im Seniorenbereich anzukommen. Ebenso sieht Hugel die kommende Saison als Vorlaufjahr für das nächste Jahr, in dem die C-Klasse nach der Spielklassenreform des Südwestdeutschen Fußballverbands nur noch als Hobby- und Freizeitliga ohne Aufstiegsmöglichkeiten fungieren soll. Für diesen Fall setzt Hugel in Absprache mit der Mannschaft klare Prioritäten: Dann solle eine Meldung in der B-Klasse folgen, um weiterhin ambitionierten Fußball spielen zu können.