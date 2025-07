TuS Oberpleis schaut nach oben - und verzichtet auf Kampfansagen

Um zu gewinnen, braucht es auch in der Bezirksliga eine gute Mannschaft - das war den Verantwortlichen um den sportlichen Leiter Andreas Wind bewusst. Trotz Abstieg ist es dem Vorjahres-15. der Landesliga gelungen, wieder eine schlagkräftige Truppe zusammenzustellen. Wind und der Verein hätten "sehr gute Arbeit geleistet, die Stamm- und Führungsspieler zu halten, was heutzutage nicht selbstverständlich ist", so Chefcoach Zamani.

Der urlaubsbedingt aktuell etwas ausgedünnte Kader, wird in der Vorbereitung von vier Spielern aus der U19 ergänzt, im Mittelpunkt steht bis zum Saisonstart die taktische Ausrichtung. Zamani hatte das Traineramt nach der Winterpause übernommen und den späteren Absteiger mit 20 Punkten zu einer guten Rückrunde gecoacht. Trotz Platz 11 in der Rückrunden-Tabelle reichte es am Ende nicht zum Klassenerhalt.

"Ich rede ungern über das Vergangene, da ich in der Gegenwart und Zukunft lebe. Klar hat der Verein die Schlüsse daraus gezogen und lernt wie jeder andere Verein täglich dazu. Wir alle haben uns kurz geschüttelt, Wunden geleckt und sind nun mit vollem positiven Tatendrang in die neue Spielzeit unterwegs", betont Zamani, der in der aktuellen Phase vor allem den Spaß am Fußball betont: "Es gibt immer Höhen und Tiefen, doch ist es unser aller liebstes Hobby und das muss Spaß machen. Es gibt weitaus wichtigere Themen in der heute wirklich nicht einfachen Welt - letztendlich spielen wir nur Fußball."

TuS Mondorf als Vorbild? Zamani erstmal zurückhaltend

Es ist nur Fußball und trotzdem hat den Absteiger der Ehrgeiz direkt wieder gepackt. Der TuS Mondorf und der FC Blau-Weiß Friesdorf haben es in der vergangenen Saison vorgemacht, wie man nach dem Abstieg direkt wieder eine starke Rolle spielen kann. Oberpleis hält sich mit Kampfansagen zurück, schwingt sich nicht zum Topfavoriten auf - und doch lässt sich zwischen den Zeilen schon erahnen, wo die Reise für den TuS hingehen soll.

"Es ist zu wünschen, dass alle - Spieler, wie Verein und Freunde des TuS - die neue Liga annehmen und darin alles geben. Dann ist alles möglich. Es ist keine Pflicht wieder aufzusteigen, davon spricht keiner, doch wird sich auch keiner dagegen wehren", erklärt der 49-jährige Cheftrainer. Der 5:1-Erfolg im Testspiel gegen A-Ligist Kosova Sankt Augustin war verheißungsvoll. Mindestens fünf Testspiele stehen bis zum ersten Pflichtspiel noch auf dem Programm: Am 24. August ist Oberpleis im Kreispokal bei B-Ligist Rot-Weiß Kriegsdorf zu Gast.