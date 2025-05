TuS Obermünstertal l - VfR Hausen ll 0:4 (0:1) : Wichtiger Dreier :

Nachholspiel im "Brandenstadion", nach langem Anlauf doch sicher gewonnen.

Beim TuS Obermünstertal stand die VfR-Reserve unter Siegzwang, im engen Dreikampf mit der Kreisliga B4-Tabellenspitze. Auf dem kleinen, engen Kunstrasen war von vorneherein klar, daß es Torchancen en masse geben würde. Schnellstart des TuS, schon nach knapp zwei Minuten. Moritz Gutmann war durch und alleine vor VfR-Keeper Alexander Valentin Enea. Der blieb zunächst im eins gegen eins Sieger, aber der Ball prallte vor die Torlinie. Souleymane Soumahoro konnte aber, einen Meter davor klären. Dann ging es nur Richtung Tor vom TuS, wo Goalie Luca Zimmermann sich immer redlich wehrte. Einige Chancen für die VfR-Reserve blieben ungenutzt, oft zu unkonzentriert, zu fahrig und sehr oft egoistisch. In der 41.Minute endlich das 0:1, wurde auch Zeit. Ein sogenannter "Debuttantenball". Adrian Jogerst bei seinem ersten Einsatz beim VfR 2, verwandelte die Vorlage von Manuel Riechert souverän. Auch Manuel, mit seinem allerersten Einsatz, beim VfR nach seiner langen Sperre, vom FC Teningen kommend. Turbulente Anfangsphase in den zweiten Abschnitt. Gleich wieder eine Topmöglichkeit für Obermünstertal, durch den eingewechselten Marek Steiger. Der strebte mutterseelenallein, auf Alexander Valentin Enea zu, scheiterte aber an ihm (51.). Zwei Minuten später setzte Altin Rexhepi von Hausen, den Ball an den rechten Pfosten. Rot dann für den TuS -Kapitän Florian Scheuerer (55.), der den davon laufenden Manuel Riechert, nur per Notbremse stoppen konnte. Ein Doppelschlag der "Möhlinkicker", beendete dann die Spannung. Das 0:2 (72.), nach Pass von Altin Rexhepi, war Yigit Hasan Adali zu seinem 13. Saisontor erfolgreich. Drei Minuten darauf das schönste Tor des Abends, ein toller Treffer zum 0:3. VfR ll-Topscorer Yigit Hasan Adali chippte den Ball in den Strafraum, in den Lauf von Manuel Riechert, der trocken einschoß. Es war der "29 Scorer" von YHA nunmehr, bei 29 Punkten (13 Tore/16 Assists). Den Endstand besorgte Adrian Jogerst zum 0:4 (84.), wobei Manuel Riechert mit seiner dritten Torbeteiligung mithalf. In der 90. Minute die dritte sehr gute Möglichkeit der "Blauen", aber Alexander Valentin Enea, wehrte einen Freistoß klasse ab.