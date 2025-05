TuS Obermünstertal l - VfR Hausen ll 0:4 (0:1)

--- Am Ende war es eine klare Sache ---

Sehr gutes Fußballwetter, zum Nachholspiel im "Brandenstadion". Dazu vorneweg, auch ein sehr guter Spielleiter Nicklas Geißler. Daß es ein chancenreiches Spiel, auf dem gut bespielbaren, kleinen Kunstrasenplatz geben wird war klar. Der TuS startete mit der ersten großen Möglichkeit (2.). Moritz Gutmann scheiterte an VfR-Goalie Alexander Valentin Enea, Souleymane Soumahoro rettete kurz vor der Torlinie. Dann eine klare Feldüberlegenheit, der Hausener Reserve, aber viele Chancen wurden leichtfertig und unkonzentriert vergeben. Oft wurde der besser postierte Mitspieler ignoriert. In der 41. Minute endlich das erlösende 0:1. Adrian Jogerst verwandelte aus 14 Metern, rechts unten in seinem ersten Match, für die 2. Mannschaft. Mustergültig vorbereitet von Manuel Riechert, in sein allerersten Spiel für Hausen, nach seinem Wechsel im Herbst vom FC Teningen. Zweite Riesenmöglichkeit für den TuS, durch den eingewechselten Marek Steiger, in der 51. Minute, aber mutterseelenallein scheiterte er vor und an Alexander Valentin Enea. Zwei Minuten später (53.), traf Altin Rexhepi nur den rechten Pfosten, vom Obertäler Gehäuse. Wiederum nur zwei Zeigerumdrehungen danach (55.), die Rote Karte für TuS -Kapitän Florian Scheuerer, nach einer klaren Notbremse an Manuel Riechert. Ein Doppelschlag (72./75.), nahm dann die Spannung aus dem Spiel. Das 0:2 durch Yigit Hasan Adali, nach Zuspiel von Altin Rexhepi. Danach das 0:3 durch Manuel Riechert, nach einem Superzuspiel von Yigit Hasan Adali. Die dritte Großchance, ließ der Gastgeber auch liegen. Aaron Gutmann donnerte die Kugel, völlig freistehend aus 12 Metern auf das Clubheimdach. In Minute 84, der Endstand zum 0:4. "VfR ll-Topscorer" Yigit Hasan Adali (13 Tore/16 Assists), legte auf und Adrian Jogerst netzte ein. Einen guten Freistoß (91.) entschärfte der gut aufgelegten VfR-Torhüter Alexander Valentin Enea, in der letzten Situation der sehr fairen Begegnung.