TuS Oberding rettet Remis trotz doppelter Unterzahl

Im Abstiegskampf feiert der FC Fraunberg mit einem 4:2 gegen Altenerding einen wichtigen Befreiungsschlag.
FC Herzogstadt – TuS Oberding 1:1 (0:0) – Remis im Verfolgerduell. Etwas unglücklich gerieten die Herzogstädter nach einem TuS-Freistoß von Markus Bauer Mitte der zweiten Hälfte in Rückstand. Der Freistoß von der Mittellinie hüpfte einmal auf und schlug im Kasten ein (66.). Kurz vorher knallte ein Freistoß von FCH-Standardspezialist Tobi Paulus nur an die Latte. Die Hausherren rannten an und kamen nach einem Angriff über Sammy Hawkins durch den Treffer von Yasin Cay zum verdienten Ausgleich (90.). In der Nachspielzeit wurde es hektisch, die Gäste wollten das Spiel auf keinen Fall verlieren und gingen hart zu Werke. Niko Simak sah in der Schlussphase die Ampelkarte, Markus Holzmann kassierte eine Zeitstrafe. In doppelter Unterzahl retteten die Oberdinger das Remis letztlich aber über die Zeit.
FC Hohenpolding – SC Kirchasch 1:3 (1:1) – Trotz zwischenzeitlicher Führung musste sich der FC Hohenpolding dem SC Kirchasch in einem laut FCH-Trainer Daniel Thomas „schwierigen Spiel“ geschlagen geben. Dank eines Blitzstarts ging seine Elf bei schwierigen Platzverhältnissen in Front: Am Ende einer sehenswerten Kombination vollendete Matthias Lehner gekonnt zum 1:0 (3.). Kirchaschs Johannes Haindl egalisierte den Rückstand wenig später (12.). Die Gäste machten in der Folge das Spiel und drehten es folgerichtig Mitte der zweiten Hälfte durch den Treffer von Kapitän Markus Zollner (67.). Hohenpolding erhöhte das Risiko, kassierte aber in der Schlussphase das 1:3, erneut war Zollner zur Stelle (90.).
FC Fraunberg – SpVgg Altenerding 2 4:2 (2:1) – Fraunberger Befreiungsschlag im Kellerduell: „Es war ein verdienter Sieg“, bilanzierte FCF-Spielertrainer Volker Lippcke. „Die Platzverhältnisse waren den Umständen entsprechend in Ordnung. Wir sind defensiv gut gestanden und haben wenig zugelassen. Unsere Torchancen haben wir eiskalt genutzt. Ich muss meiner Mannschaft ein großes Lob aussprechen. Jeder hat für jeden gekämpft. Im Abstiegskampf und bei dem schlechten Wetter bringt Schönspielen auch nicht viel. Wir sind froh über die drei Punkte.“ Florian Lex traf früh zur FCF-Führung (4.), Markus Lex zum 2:1 und 4:1 (32./74.). Florian Altmann erzielte das zwischenzeitliche 3:1 (53.). Für die Gäste trafen Florian Donig (24.) und Kirubel Getnet (86.).