A-Klasse 8 Fraunberg Altenerding – Foto: Andreas Heilmaier

TuS Oberding rettet Remis trotz doppelter Unterzahl „Jeder hat für jeden gekämpft"

Im Abstiegskampf feiert der FC Fraunberg mit einem 4:2 gegen Altenerding einen wichtigen Befreiungsschlag.

FC Herzogstadt – TuS Oberding 1:1 (0:0) – Remis im Verfolgerduell. Etwas unglücklich gerieten die Herzogstädter nach einem TuS-Freistoß von Markus Bauer Mitte der zweiten Hälfte in Rückstand. Der Freistoß von der Mittellinie hüpfte einmal auf und schlug im Kasten ein (66.). Kurz vorher knallte ein Freistoß von FCH-Standardspezialist Tobi Paulus nur an die Latte. Die Hausherren rannten an und kamen nach einem Angriff über Sammy Hawkins durch den Treffer von Yasin Cay zum verdienten Ausgleich (90.). In der Nachspielzeit wurde es hektisch, die Gäste wollten das Spiel auf keinen Fall verlieren und gingen hart zu Werke. Niko Simak sah in der Schlussphase die Ampelkarte, Markus Holzmann kassierte eine Zeitstrafe. In doppelter Unterzahl retteten die Oberdinger das Remis letztlich aber über die Zeit. Gestern, 15:00 Uhr Türk Gücü Erding Trk Gücü Erd BSG Taufkirchen Taufkirchen Abgesagt