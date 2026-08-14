TuS Oberding empfängt Türkgücü Erding zum Topspiel

Die Kreisklasse startet mit dem Duell der beiden Aufstiegsfavoriten in die neue Saison. Türkgücü will Oberding unter Dauerdruck setzen – doch dem Gastgeber fehlen zwei Neuzugänge.
Die Kreisklasse startet am Freitagabend mit dem Topspiel der beiden Aufstiegsfavoriten TuS Oberding und Türkgücü Erding in die neue Saison. „Wir haben zum Start gleich mal einen echten Brocken vor der Nase“, sagt TG-Spielertrainer Ertugrul Nacar. „Oberding ist besonders zu Hause schwer zu bespielen. Die Zuschauer sind nah dran, und sie haben eine gute Atmosphäre in der Mannschaft. Wir wollen sie unter Dauerdruck setzen.“ Beim TuS fehlen die Neuzugänge Simon Kolenda und Sadam Ibrahim, Quirin Sepp ist fraglich. Man erwarte laut Pressesprecher Franz Humpl gegen „Aufstiegsfavorit Türkgücü“ eine bessere Chancenverwertung und konsequentere Abwehrleistung als in den Testspielen.
Zeitgleich steigt in Dorfen das Aufsteigerduell zwischen dem TSV Dorfen 2 und der SpVgg Eichenkofen. Verzichten muss Dorfens Coach Flo Leins auf die angeschlagenen Lukas und Jonas Härle. Lukas Aimer und Fabian Zontini sind fraglich. Eichenkofen will „den Hype vom Aufstieg mitnehmen und gleich richtig Gas geben“, kündigt Sportchef Jonas Ippisch an. Man reise nach einer starken Vorbereitung mit voller Kapelle an.
Absteiger SV Eintracht Berglern ist zu Gast bei der SpVgg Neuching. Berglerns Spielertrainer Michael Faltlhauser warnt vor Neuching: „Neuching hat eine starke Rückrunde gespielt und eine fitte, hungrige, junge Mannschaft. Für mich sind sie ein Geheimfavorit.“ SpVgg-Chefcoach Stefan Dörner erwartet hingegen gleich einen „richtigen Kracher“ zum Pflichtspielstart. Urlaubsbedingt fehlen Antonio Zuparic, Sven Wagner und Stefan Obermaier. Neuzugang Lukas Kulterer fällt aufgrund einer Schulterverletzung lange aus, Stefan Zillner (Knieprellung) fehlt noch eine Woche.
Der FC Forstern startet nach den bescheidenen Testspielergebnissen mit einem Heimspiel gegen den ambitionierten Aufsteiger FC Langengeisling 2. „Das ist kein klassischer Aufsteiger“, warnt FCF-Spielertrainer Leo Balderanos. „Sie haben junge und schnelle Spieler, eine gute Mischung und einen großen Spielerpool, aus dem sie schöpfen können.“ Auf Philipp Alletter, Thomas Schmid sowie Neuzugang Julian Faltlhauser muss Forstern verzichten. Auf eine gute Vorbereitung blickt FCL2-Spielertrainer Thomas Hinterwimmer zurück: „Wir haben wenige Ausfälle, konnten ordentlich trainieren und freuen uns jetzt einfach, dass die Saison endlich losgeht.“ Kapitän Joe Hennig fällt aus.
Zu Gast beim SC Kirchasch ist der TSV Aspis Taufkirchen, der ohne Savvas Georgiadis und Konstantinos Ntoumas anreist. Aspis-Spielertrainer Kosta Papantoniou erwartet beim KSC ein „intensives Spiel, in dem wir unbedingt Fehler im Aufbauspiel vermeiden müssen“. KSC-Spielertrainer Tobi Bartl war mit der Vorbereitung sehr zufrieden: „Ich denke, dass wir spielerisch sehr große Fortschritte gemacht haben.“ Egid Pichlmair (Schambeinentzündung), Samed Mocic (Urlaub) und Bartl (Knieprobleme) fallen aus.
Absteiger FC Eitting bekommt es mit Geheimfavorit FC Herzogstadt zu tun. „Die Vorbereitung lief zumindest was die Ergebnisse angeht nicht optimal“, bemängelt FCE-Cheftrainer Björn Kramer. „Wir haben viele neue Spieler und sind noch dabei, ein neues Gerüst zu formen. Es ist Geduld gefragt, bis wir die zweifelsohne vorhandenen PS auf die Straße bekommen. Ich erwarte gleich ein richtiges Brett – unangenehmer als Herzogstadt kann ein Saisonauftakt kaum sein.“ Senal de Silva, Tolga Yilmaz und Nici Noll fehlen Eitting. FCH-Sportchef Max Malterer: „Mit Eitting wartet direkt ein Aufstiegsfavorit, der uns alles abverlangen wird. Trotzdem fahren wir nicht hin, um Geschenke zu verteilen. Vielleicht gelingt es uns ja, sie direkt zum Saisonauftakt kalt zu erwischen.“ Trotz einiger urlaubsbedingter Ausfälle (Aldin Imamovic, Bastian Kronseder, Erijon Beka) habe Spielertrainer Andi Ostermaier einen 18-Mann-Kader zur Verfügung, dem man zu 100 Prozent vertraue.