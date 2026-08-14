TuS Oberding empfängt Türkgücü Erding zum Topspiel Kreisklasse Erding von Daniel Froschmeier · Heute, 12:30 Uhr · 0 Leser

Türkgücü Erding - Oberding – Foto: Günter Herkner

Die Kreisklasse startet mit dem Duell der beiden Aufstiegsfavoriten in die neue Saison. Türkgücü will Oberding unter Dauerdruck setzen – doch dem Gastgeber fehlen zwei Neuzugänge.

Heute, 18:30 Uhr TuS Oberding TuS Oberding Türk Gücü Erding Trk Gücü Erd 18:30 PUSH

Die Kreisklasse startet am Freitagabend mit dem Topspiel der beiden Aufstiegsfavoriten TuS Oberding und Türkgücü Erding in die neue Saison. „Wir haben zum Start gleich mal einen echten Brocken vor der Nase“, sagt TG-Spielertrainer Ertugrul Nacar. „Oberding ist besonders zu Hause schwer zu bespielen. Die Zuschauer sind nah dran, und sie haben eine gute Atmosphäre in der Mannschaft. Wir wollen sie unter Dauerdruck setzen.“ Beim TuS fehlen die Neuzugänge Simon Kolenda und Sadam Ibrahim, Quirin Sepp ist fraglich. Man erwarte laut Pressesprecher Franz Humpl gegen „Aufstiegsfavorit Türkgücü“ eine bessere Chancenverwertung und konsequentere Abwehrleistung als in den Testspielen.

Heute, 18:30 Uhr TSV Dorfen TSV Dorfen II SpVgg Eichenkofen Eichenkofen 18:30 PUSH

Zeitgleich steigt in Dorfen das Aufsteigerduell zwischen dem TSV Dorfen 2 und der SpVgg Eichenkofen. Verzichten muss Dorfens Coach Flo Leins auf die angeschlagenen Lukas und Jonas Härle. Lukas Aimer und Fabian Zontini sind fraglich. Eichenkofen will „den Hype vom Aufstieg mitnehmen und gleich richtig Gas geben“, kündigt Sportchef Jonas Ippisch an. Man reise nach einer starken Vorbereitung mit voller Kapelle an.

Heute, 19:00 Uhr SpVgg Neuching SpVgg Neuchi SV Eintracht 60 Berglern SV Berglern 19:00 PUSH

Absteiger SV Eintracht Berglern ist zu Gast bei der SpVgg Neuching. Berglerns Spielertrainer Michael Faltlhauser warnt vor Neuching: „Neuching hat eine starke Rückrunde gespielt und eine fitte, hungrige, junge Mannschaft. Für mich sind sie ein Geheimfavorit.“ SpVgg-Chefcoach Stefan Dörner erwartet hingegen gleich einen „richtigen Kracher“ zum Pflichtspielstart. Urlaubsbedingt fehlen Antonio Zuparic, Sven Wagner und Stefan Obermaier. Neuzugang Lukas Kulterer fällt aufgrund einer Schulterverletzung lange aus, Stefan Zillner (Knieprellung) fehlt noch eine Woche.

Morgen, 18:00 Uhr FC Forstern FC Forstern FC Langengeisling Langengeislg II 18:00 PUSH

Der FC Forstern startet nach den bescheidenen Testspielergebnissen mit einem Heimspiel gegen den ambitionierten Aufsteiger FC Langengeisling 2. „Das ist kein klassischer Aufsteiger“, warnt FCF-Spielertrainer Leo Balderanos. „Sie haben junge und schnelle Spieler, eine gute Mischung und einen großen Spielerpool, aus dem sie schöpfen können.“ Auf Philipp Alletter, Thomas Schmid sowie Neuzugang Julian Faltlhauser muss Forstern verzichten. Auf eine gute Vorbereitung blickt FCL2-Spielertrainer Thomas Hinterwimmer zurück: „Wir haben wenige Ausfälle, konnten ordentlich trainieren und freuen uns jetzt einfach, dass die Saison endlich losgeht.“ Kapitän Joe Hennig fällt aus.

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr SC Kirchasch Kirchasch TSV Aspis Taufkirchen A Taufkirche 15:00 PUSH

Zu Gast beim SC Kirchasch ist der TSV Aspis Taufkirchen, der ohne Savvas Georgiadis und Konstantinos Ntoumas anreist. Aspis-Spielertrainer Kosta Papantoniou erwartet beim KSC ein „intensives Spiel, in dem wir unbedingt Fehler im Aufbauspiel vermeiden müssen“. KSC-Spielertrainer Tobi Bartl war mit der Vorbereitung sehr zufrieden: „Ich denke, dass wir spielerisch sehr große Fortschritte gemacht haben.“ Egid Pichlmair (Schambeinentzündung), Samed Mocic (Urlaub) und Bartl (Knieprobleme) fallen aus.

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr FC SF Eitting Eitting FC Herzogstadt FC Herzogstadt 15:00 PUSH