TuS Obenstrohe siegt aufopferungsvoll gegen Delmenhorst

Das Hinspiel weckte im Vornherein, bei allen die es mit Delmenhorst halten, bereits böse Erinnerungen. Damals verspielten die Hausherren vor heimischer Kulisse eine 2:0-Führung, obwohl es bis zur 72. Minute nach einem ungefährdeten Heimsieg aussah. Nun stand am Samstag Nachmittag also das Rückspiel an, in dem es Delmenhorst allerdings nicht gang sich für das Spiel aus der Hinrunde zu revanchieren. Nach einer knappen halben Stunde brachte Ermal Hyseni den TuS auf die Siegerstraße, danach wurde es sehr umkämpft. In der 88. Spielminute war es dann der eingewechselte Janis Theesfeld, der mit seinem Tor zum 2:0 alle Sorgen beseitigte und für großen Jubel bei den Gastgebern sorgte. Obenstrohe feiert einen immens wichtigen Sieg im Kampf und den Klassenerhalt und belohnte sich für einen harten Fight.