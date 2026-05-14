TuS Obenstrohe setzt auf Kontinuität im Trainerteam

Der TuS Obenstrohe hat frühzeitig die personellen Weichen für die kommende Saison gestellt. Wie der Bezirksligist bekanntgab, werden Cheftrainer Lennart Siebrecht und Co-Trainer Julian Stieg ihre Arbeit über die laufende Spielzeit hinaus fortsetzen. Damit setzt der Verein auf eine interne Lösung und vertraut weiterhin auf ein Trainerduo, das bereits in der aktuellen Saison gemeinsam mit Niklas Schröder Verantwortung trägt.
Nach Angaben der Verantwortlichen wurden mehrere Gespräche geführt und verschiedene Optionen geprüft. Letztlich entschied sich die Fußballabteilung jedoch bewusst für Kontinuität. Siebrecht und Stieg gelten inzwischen als eingespieltes Gespann, das die Mannschaft bereits seit Monaten begleitet.
Veränderungen wird es hingegen bei Niklas Schröder geben. Der bisherige Teil des Trainerteams wird seine Tätigkeit zum Saisonende beenden, dem Verein jedoch weiterhin als Spieler der Ü32-Mannschaft erhalten bleiben. Der Klub bedankte sich ausdrücklich für dessen Engagement und Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen.
Sportlich steckt der TuS Obenstrohe derzeit mitten im Kampf um den Klassenerhalt in der Bezirksliga Weser-Ems Staffel 2. Mit 26 Punkten aus 27 Spielen belegt die Mannschaft aktuell den zwölften Tabellenplatz und hat damit weiterhin Abstand auf die direkten Abstiegsränge. Die Defensive offenbarte bislang jedoch Schwächen, was sich unter anderem in 77 Gegentoren widerspiegelt.
Mit der frühzeitigen Entscheidung auf der Trainerposition möchte der Verein offenbar ein Zeichen der Stabilität setzen und Planungssicherheit schaffen. Die Verantwortlichen verbinden mit der Fortsetzung der Zusammenarbeit die Hoffnung, die sportliche Entwicklung der Mannschaft nachhaltig voranzutreiben und die kommenden Aufgaben mit einem vertrauten Trainerteam anzugehen.