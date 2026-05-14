TuS Obenstrohe setzt auf Kontinuität im Trainerteam Lennart Siebrecht und Julian Stieg übernehmen von FD · Heute, 14:19 Uhr · 0 Leser

– Foto: Marcel Eichholz

Der TuS Obenstrohe hat frühzeitig die personellen Weichen für die kommende Saison gestellt. Wie der Bezirksligist bekanntgab, werden Cheftrainer Lennart Siebrecht und Co-Trainer Julian Stieg ihre Arbeit über die laufende Spielzeit hinaus fortsetzen. Damit setzt der Verein auf eine interne Lösung und vertraut weiterhin auf ein Trainerduo, das bereits in der aktuellen Saison gemeinsam mit Niklas Schröder Verantwortung trägt.

Nach Angaben der Verantwortlichen wurden mehrere Gespräche geführt und verschiedene Optionen geprüft. Letztlich entschied sich die Fußballabteilung jedoch bewusst für Kontinuität. Siebrecht und Stieg gelten inzwischen als eingespieltes Gespann, das die Mannschaft bereits seit Monaten begleitet. Veränderungen wird es hingegen bei Niklas Schröder geben. Der bisherige Teil des Trainerteams wird seine Tätigkeit zum Saisonende beenden, dem Verein jedoch weiterhin als Spieler der Ü32-Mannschaft erhalten bleiben. Der Klub bedankte sich ausdrücklich für dessen Engagement und Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen.