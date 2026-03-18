TuS Obenstrohe II gewinnt beim Tabellendritten TuS Sillenstede

– Foto: Volkhard Patten

Nach der deutlichen Niederlage gegen STV Wilhelmshaven wollte die zweite Herrenmannschaft Wiedergutmachung zeigen. Mit 29 Punkten auf Platz drei der Tabelle wartete mit dem TuS Sillenstede ein starker Gegner, bei dem ein erfolgreicher Auftritt keine Selbstverständlichkeit war.

In einem hart umkämpften Spiel mit zahlreichen Zweikämpfen erzielte Sören Janssen in der 35. Minute die 1:0-Führung. Kurz vor der Halbzeit erhöhte Ahmad Horo nach einem erfolgreich vorgetragenen Konter auf 2:0.

Die zweite Halbzeit war von Defensivarbeit und weiteren Kontern geprägt. Ein umstrittener Elfmeter ermöglichte Sillenstede den Anschlusstreffer zum 2:1, konnte das Spiel jedoch nicht mehr drehen. In den letzten Minuten setzte Luca Steusloff mit einem weiteren Konter den 3:1-Endstand.