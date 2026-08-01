TuS Nortorf: "Wir sind gut gerüstet für die Landesliga"

Team des TUS Nortorf in der Saison 2026/2027. – Foto: TuS Nortorf

Für den Landesligaaufsteiger TuS Nortorf beginnt am kommenden Sonntag die Saison mit einem Auswärtsspiel beim Oberligaabsteiger Inter Türkspor Kiel. Wahrlich kein leichter Auftakt für die Mittelholsteiner, denn die Mannschaft von Trainer Onur Cogez peilt nach dem Abstieg den sofortigen Wiederaufstieg in die Flens-Oberliga an. Dazu wurde der Kader unter dem neuen sportlichen Leiter Liridon Imeri massiv verstärkt.

Wie bist du mit der Vorbereitung zufrieden? Unsere Vorbereitung verlief ganz in Ordnung. Wir haben einige neue Dinge ausgetestet und freuen uns nun, dass es losgeht. Leider haben wir zum Ende ein wenig mit Verletzungen und Urlauben zu kämpfen, was nicht optimal ist. Aber ich denke, das geht anderen Teams ähnlich. Wir freuen uns auf den Start.



Wie haben die Neuzugänge bisher eingeschlagen?

Die Neuzugänge machen es gut und haben schon gezeigt, warum sie bei uns sind. In Summe ist es nur ein Externer mit Jasper, der reichlich Erfahrung mitbringt, und drei Jungs aus der A-Jugend, die für frischen Wind sorgen. Zusätzlich muss man Luca (Groth, Anm. d. Red.) erwähnen, der die komplette letzte Saison aufgrund seiner Verletzung nicht zur Verfügung stand und es schon sehr, sehr gut macht. Wir freuen uns alle, dass er zurück auf dem Platz ist.

Der TuS Nortorf setzt bei seiner Liga-Mannschaft vor allem auf seine starke Jugendabteilung. Ist das auch künftig der Weg, den ihr im Verein beschreiten wollt?

Heutzutage ist es nicht mehr so selbstverständlich, eine super Jugendarbeit zu haben. Umso schöner ist es für uns, dass es in Nortorf der Fall ist. Wir haben diese Saison drei Jungs dazugenommen und werden auch in der kommenden Saison wieder Jungs in die Liga hochziehen. Lars macht dort einfach einen super Job. In der Vorbereitung haben mit Filip (Wolter, Anm. d. Red.) und Paul (Pöhls, Anm. d. Red.) auch schon zwei Jungs mittrainiert und gegen Kilia 2 mitgespielt. Das wird weiter der Weg sein, immer wieder Jungs aus dem eigenen Stall einzubinden.

Der TuS Nortorf hat nach vielen vergeblichen Versuchen endlich den Sprung in die Landesliga geschafft. Wie siehst du euren Kader aktuell für die neue Spielklasse aufgestellt und welche Platzierung hältst du für realistisch?

Wir sind gut gerüstet für die Landesliga und haben den Kader nach dem Aufstieg bewusst nicht groß verändert. Für den Verein ist die Spielklasse sicherlich neu, aber wir haben genügend Jungs im Kader, die sich schon in der Spielklasse bewiesen haben. Für uns geht es dann erst einmal eher um die Art und Weise, dort Fußball zu spielen und für etwas zu stehen. Ich glaube, die Platzierung ist dann das Ergebnis davon.

Du hast mit Benny Szodruch einen neuen, gleichberechtigten Trainer zur Seite. Wie kann man sich eure Zusammenarbeit z. B. bei der Benennung der Startaufstellung vorstellen?

Es war mein und auch Nordis absoluter Wunsch, Benno dazuzuholen. Ich kenne Benno schon ewig, war selbst noch Spieler unter ihm und Nordi und Benno standen noch gemeinsam auf dem Platz. Da ist schon eine sehr gute Basis vorhanden. Ich war dann unter ihm Co-Trainer, wo ich sehr viel mitgenommen habe. Auch letztes Jahr waren wir regelmäßig im Austausch. Am Ende sind wir zu dritt, sodass niemand etwas allein entscheiden wird. Alles wird gut überdacht und gemeinsam vorbereitet und besprochen.

Für mich ist er einer der besten Trainer im Land und er ist für den TuS Nortorf ein riesiger Gewinn.

Euer Startprogramm mit einem Auswärtsspiel bei Inter Türkspor ist hammerhart. Wie schätzt du euren Auftaktgegner ein und worauf wird es ankommen, um dort nicht mit leeren Händen die Heimreise anzutreten?

Ich schätze Inter als absoluten Topkandidaten ein, um den Aufstieg mitzuspielen. Dementsprechend sind die Rollen am 1. Spieltag klar verteilt. Dennoch fahren wir dorthin und wollen ein gutes Spiel abliefern. Wir werden gut vorbereitet sein und freuen uns auf Sonntag, hauen alles raus und schauen, was nach 90 Minuten unter dem Strich steht.

Welche Mannschaften erwartest du in der Landesliga vorne?

Als Favoriten zähle ich Inter Türkspor Kiel und den TSV Kronshagen. Aber auch Teams wie Klausdorf, Rot-Schwarz Kiel oder Frisia haben zuletzt immer eine gute Rolle gespielt.