TUS Nortorf nach 4:0-Erfolg gegen Glückstadt Tabellenführer

Der TUS Nortorf hat in der Verbandsliga West durch einen souverän herausgespielten 4:0 (1:0)-Heimerfolg gegen einen enttäuschenden ETSV Fortuna Glückstadt den Sprung an die Tabellenspitze geschafft. Begünstigt wurde der Sprung auf den Platz an der Sonne durch die erste Saisonniederlage des bisherigen Tabellenführers SV Wasbek, der beim Landesligaabsteiger Osterrönfelder TSV überraschend mit 1:2 verlor. Die Mannschaft von Dieter Feldmann, die in den letzten beiden Spielzeiten zweimal den dritten Platz belegte und damit den Aufstieg nur haarscharf verpasste, versinkt nach der zweiten deutlichen Niederlage immer mehr im Mittelmaß und belegt nur noch den 7. Platz.

Glückstadt, das unter der Woche bereits eine ernüchternde 0:5-Heimklatsche gegen den immer stärker auftrumpfenden Aufsteiger TSV Friedrichskoog hinnehmen musste und dabei in einige Konter lief, musste in Nortorf mit Jonah Baum, Lennart Rosskamp und Linus Andresen auch auf einige wichtige Akteure mit offensiver Ausrichtung verzichten. Bei den Gastgebern fehlte neben den Langzeitverletzten Leon Gehrke. Böttcher trifft zur frühen Führung – Lucht glänzt als Vorbereiter Die Gastgeber erwischten bei guten Bedingungen im Nortorfer Stadion einen perfekten Start und konnten früh in Führung gehen. Nach schöner Vorarbeit von Malte Lucht, der sich gegen zwei Gegenspieler behaupten konnte, passte der Ex-Bordesholmer auf seinen Sturmpartner Lasse Böttcher (7.), der am langen Pfosten stehend den Führungstreffer erzielen konnte.

Lasse Reuter (Glückstadt) gegen Mika Jöhnck (Nortorf). – Foto: Olaf Wegerich

Die Gastgeber machten gegen die offensiv harmlosen und im Zweikampf oft sehr robust, aber nicht unfair zur Sache gehenden Glückstädter weiter Druck und ließen dabei geschickt Ball und Gegner laufen. Paul Falk mit Verdacht auf Rippenprellung früh raus Bereits frühzeitig musste Paul Falk nach einem Luftduell mit einem Gästespieler mit Verdacht auf eine Rippenprellung ausgewechselt werden. „Mir war für einen Moment schwarz vor Augen, und ich konnte keine Luft mehr kriegen. Das tat auch höllisch weh“, sagte Paul Falk, der sofort ausgewechselt und durch Mats Behrens ersetzt werden musste. Bei einer Doppelchance verpassten Malte Lucht und Jarmo Schmidt (35.) im Getümmel, den Ball über die Linie zu bringen. Mit dem knappen Pausenrückstand waren die Gäste, die sich meist auf das Verteidigen beschränkten, noch gut bedient. Nach dem Seitenwechsel, mit einsetzendem und zunehmend stärker werdendem Regen, erhöhten die Gastgeber noch einmal die Schlagzahl. Rouven Lamprecht mit dem zweiten Treffer Im Anschluss an einen Eckball konnte die Fortuna zunächst klären, doch von der Strafraumgrenze kam Rouven Lamprecht (51.) zum Schuss und hämmerte den Ball mit brachialer Gewalt zum 2:0 in den rechten Giebel. Lenni Rautenberg scheitert an Wilken Kurz danach konnte Lenni Rautenberg, der sich immer wieder in die Offensivaktionen einschaltete, über links durchbrechen, doch seinen präzisen Abschluss konnte Torhüter Christopher Wilken mit seiner bis dahin besten Parade entschärfen.

Marvin Kaul vom TUS Nortorf. – Foto: Olaf Wegerich

Die Gastgeber agierten danach weiterhin sehr souverän mit ausgeprägten Ballbesitzphasen, ohne sich dabei die großen Torchancen zu erspielen. Nach gut siebzig Minuten wurden auch die Gäste endlich etwas mutiger, waren aber meist nur nach Standards gefährlich. Kenney Beetz mit der ersten Chance für Glückstadt Erst sieben Minuten vor Spielende kamen die Gäste nach einem energischen Antritt des eingewechselten Kenney Beetz (83.) zu ihrer im Spiel einzigen Torchance, doch der bis dahin nahezu beschäftigungslose Nortorfer Torhüter Florian Gerloff tauchte ab und lenkte den platzierten Flachschuss zur Ecke.

Doch damit hatten die Gäste bereits ihr Pulver verschossen und wurden am Ende mit zwei weiteren Gegentreffern noch mit einer hohen Niederlage auf die Heimreise geschickt. Spalding glänzt als Vorbereiter – Lucht und Böttcher treffen An beiden Nortorfer Treffern war der erst spät eingewechselte Finn Spalding maßgeblich beteiligt. Beim dritten Treffer der TUS-Liga war es eine Ecke von Spalding, die durchrutschte und am zweiten Pfosten beim sträflich ungedeckten Malte Lucht landete, der überlegt und mit all seiner Routine zum 3:0 traf. Nur zwei Minuten später war es erneut Spalding, der über die rechte Seite Tempo aufnahm, seinen Gegenspieler im Laufduell stehen ließ, um dann flach in die Mitte zu passen, wo Lasse Böttcher (89.) in Gerd-Müller-Manier den Ball zum 4:0-Endstand über die Linie bugsiert.

Maurice Petersen vom TUS Nortorf gegen Tristan Lipinski (Glückstadt). – Foto: Olaf Wegerich