TUS Nortorf: Michel, Runte und Martin schaffen den Sprung in die Liga von Olaf Wegerich · 02.07.2026, 19:30 Uhr · 0 Leser

Kjell Martin (TUS Nortorf) behauptet sich gegen Mehmet Agdan (VfR Neumünster). – Foto: Olaf Wegerich

Beim TUS Nortorf wird konsequent auf den Nachwuchs aus den eigenen Reihen gesetzt. Aus der von Lars Bünning trainierten A-Jugend schafften mit Oskar Michel, Lauritz Runte und Kjell Martin drei hoffnungsvolle Talente den Sprung in den Ligakader und bekommen damit die Chance, sich in der kommenden Saison in der Landesliga zu präsentieren.

Im gestrigen Testspiel der Ligamannschaft gegen den Flens-Oberligisten VfR Neumünster, das mit 2:0 gewonnen werden konnte, bestanden mit Oskar Michel und Kjell Martin bereits zwei Spieler die Feuertaufe gegen einen höherklassigen Gegner und wussten zu überzeugen. Lediglich Lauritz Runte, der aufgrund einer Verletzung noch pausieren muss, fehlte hatte aber in der Vergangenheit bereits einige Kurzeinsätze in Testspielen sowie in der Halle.

Lauritz Runte. – Foto: TuS Nortorf

Auch Ligatrainer Jan-Niclas Bräunling ist vom Nortorfer Weg überzeugt und setzt auf die ambitionierten jungen Wilden aus dem eigenen Verein. Für YOUKICK analysiert Aufstiegstrainer Bräunling die Vorzüge der drei Neulinge und auf welchen Positionen er gedenkt, sie einzusetzen.

„Erstmal sind wir sehr froh darüber, dass wir so eine A-Jugend haben und das sollte immer der Weg sein, Jungs bei uns zu integrieren. Wir sind maximal überzeugt von allen drei Spielern. Lauritz (Runte d. Red.) spielt seit Jahren für den TuS. War letztes Jahr schon in der Sommervorbereitung dabei und konnte erste Minuten im Testspiel sammeln. Zusätzlich hat er mit uns den Hallentitel in den Holstenhallen geholt. Aktuell ist er leider mit einem Muskelfaserriss außer Gefecht, wird uns aber in der Innenverteidigung oder als Außenverteidiger unterstützen.

Oskar Michel. – Foto: TuS Nortorf

Oskar (Michel d. Red.) ist ein sehr schlauer Spieler mit super technischen Anlagen und spielt unbekümmert positiv frech. In der vergangenen Saison ist er uns schon immer im Training bei uns positiv aufgefallen. Am wohlsten fühlt er sich sicher im Zentrum, ist aber schlau genug, auch andere Positionen zu bekleiden. Kjell (Martin d.Red.) hat einen unfassbaren guten Abschluss und guten Zug zum Tor. Er hat uns bereits in der Hallensaison geholfen und dort seine freche Art unter Beweis gestellt. Ähnlich wie Oskar sehe ich Kjell als zusätzlich Option vorne oder auf den Außen“.