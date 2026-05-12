TUS Nortorf II sichert sich nach 4:1 gegen Tensfeld den 3. Platz

Getümmel vor dem Nortorfer Tor. – Foto: Olaf Wegerich

In der Kreisliga Holstein ist der TUS Nortorf II nach einem überzeugend herausgespielten 4:1 (3:1)-Heimerfolg gegen den TUS Tensfeld in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Damit ist der Mannschaft von Trainer Markus Rauert der 3. Platz nach zuvor zwei Niederlagen nicht mehr zu nehmen.

Bei hochsommerlichen Temperaturen entwickelte sich ein sehr gutes Kreisligaspiel, das vor allem in den ersten 20 Minuten sehr ausgeglichen war.

Beide Mannschaften spielten dabei sehr geduldig, zunächst mit den besseren Chancen für die Gäste. Dabei überzeugte die Nortorfer Ligareserve mit guten Kombinationen über die Außen, während Tensfeld mit guten Chipbällen aus dem Halbfeld für Gefahr sorgte.

Auch der Führungstreffer der Gäste resultierte aus einem Chipball und einer guten Wechselbewegung zwischen zwei Spielern an der letzten Linie. Zunächst scheiterten die Tensfelder noch am Nortorfer Torhüter und trafen anschließend die Latte, aber im Nachsetzen konnte Nicolajs Sinakovs (17.) den Ball zum Führungstreffer über die Linie drücken.

Nortorfs Trainer Markus Rauert reagierte prompt, indem er die Grundordnung veränderte und im Pressing Umstellungen vornahm. Maßnahmen, die sofort griffen, denn fortan hatten die Gastgeber deutlich mehr Ballbesitz und konnten Tensfeld auch immer besser unter Druck setzen.

Nur sechs Minuten nach dem Gegentreffer gelang Nortorf der schnelle 1:1-Ausgleich. Ausgangspunkt war Lukas Reimers, der zweimal den Tensfelder Torhüter erfolgreich presste, sodass Claudio Saurin aus 30 Metern ins leere Tor lupfen konnte.

Die nun deutlich spielbestimmenden Gastgeber sorgten noch vor dem Pausenpfiff in einer jederzeit fairen Partie, in der Schiedsrichter Justin Herrmann mit einer gelben Karte auskam, für klare Verhältnisse. Beim 2:1 nagelte Finn Keller (32.) den Ball nach dem Pressingmoment aus 16 Metern unter die Latte.

Das 3:1 war dann sehr sehenswert herausgespielt: Vom eigenen Torwart lief der Ball über sechs Stationen, teilweise per Direktspiel, flach durch den Nortorfer Mannschaftsverbund, ehe Lukas Reimers nach einem Haken perfekt durchsteckte und Mathew Schwabe (45+1) den Spielzug flach und platziert veredelte.

Mit der klaren Führung im Rücken blieben die Gastgeber auch im zweiten Durchgang mit viel Ballbesitz und im Pressing spielbestimmend.

Zur Krönung seiner Leistung (drei Vorlagen bis dahin) erzielte Lukas Reimers (77.) dann selbst das 4:1 nach einem flachen Steckpass. In der Schlussphase kamen bei den Gastgebern zwei Spieler aus der A-Jugend zu ihrem Debüt.

TUS Nortorf II: Bene Schümann – Marcel Tiegs, Justin Reimers (77. Javen Bergte), Tjard Beth, Kjell Thore Themm, Mathew Schwabe – Leon Kaul, Finn Keller (84. Rouven Schmidt), Claudio Saurin (60. Tim Reuter), Levin Siedler (71. Ole Clausnitzer) – Lukas Reimers.

Trainer: Markus Rauert.

Schiedsrichter: Justin Herrmann.

Assistenten: Dario Bushi und Christoph Alexander Platzek.

Tore: 0:1 Nicolajs Sinakovs (17.), 1:1 Claudio Saurin (23.), 2:1 Finn Keller (32.), 3:1 Mathew Schwabe (45+1), 4:1 Lukas Reimers (77.).