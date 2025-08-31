TuS Nortorf feiert späten 2:1-Arbeitssieg gegen Friedrichskoog

Das war knapp. Der TuS Nortorf kann am 6. Spieltag der Verbandsliga West erst durch ein spätes Tor von Fabian Levi Kraemer (90.+2) den starken Aufsteiger TSV Friedrichskoog mit 2:1 (0:1) niederringen und hält damit auf dem 3. Platz nach dem schwer erkämpften Arbeitssieg weiter Kontakt zur Tabellenspitze.

Spitzenreiter bleibt weiterhin der SV Wasbek, der am Sonntag mit einem Erfolg bei Tura Meldorf auf sechs Zähler davonziehen könnte. Am nächsten Samstag kommt es dann für die Nortorfer zum Spitzenspiel beim Tabellenführer SV Wasbek. Friedrichskoog bleibt trotz einer guten Leistung weiter ohne Sieg und belegt den 14. Platz.

In einem guten Verbandsligaspiel waren die Nortorfer sichtlich um Wiedergutmachung für die deutliche 1:5-Niederlage bei Alemannia Wilster in der Vorwoche bemüht. Dennoch taten sich die Gastgeber, die auf Paul Falk wegen Beschwerden im Sprunggelenk verzichten mussten, gegen die kompakten Gäste lange Zeit sehr schwer, ihr Spiel durchzubringen.

Führungstreffer für Friedrichskoog

Mitten in die Offensivbemühungen der nicht immer zielstrebig agierenden Gastgeber fiel dann nach einem Konter der Führungstreffer für die Gäste, den Mathies Pien (44.) nach flacher Hereingabe von außen kurz vor der Pause sicher verwandelte.

Ausgleich durch Lasse Böttcher

Nach dem Seitenwechsel gelang dem TuS nach einem Fernschuss von Joris Scherbath, den Torhüter Colin Little nur zur Seite abwehren konnte, durch einen Abstauber von Torjäger Lasse Böttcher (56.) mit seinem vierten Saisontreffer der Ausgleich zum 1:1.

Nortorf erhöht den Druck

Spätestens jetzt war es ein Spiel auf ein Tor, bei dem Gästetorhüter Colin Little sich mehrfach auszeichnen konnte. Vor allem die Hereinnahme von Mika Jöhnk zur Pause, mit all seiner Erfahrung und als guter Taktgeber und Vorbereiter, sorgte dafür, dass der TuS den Druck permanent hochhalten und sich eine Vielzahl an Torchancen erspielen konnte.

Gefährliche Konter der Gäste

Bei ihren seltenen, aber oft brandgefährlichen Kontern kamen die Friedrichskooger durch Justin Sanny und Janik Pien noch zu zwei guten Abschlüssen.

Fabian Kraemer entscheidet die Partie

Der vom Zeitpunkt her zwar glückliche, aber insgesamt doch verdiente 2:1-Siegtreffer für die Gastgeber durch Fabian Levi Kraemer (90.+2) fiel durch einen Flachschuss im Anschluss an einen zu kurz abgewehrten Eckball.

TuS Nortorf: Gerloff – Jürgensen (61. Jürgensen), Kaul, Petersen – Klein (46. Schmidt), Behrens, Scherbath, Sievers (77. Kraemer), Gerst (46. Jöhnk) – Lucht, Böttcher (90.+3 Lechtenfeld).

Trainer: Niki Bräunling.

Schiedsrichter: Jonas Rood (TSV Kropp).

Assistenten: Matthias Hendrik Müller und Marc Werner.

Zuschauer: 100 in der TuS-Arena am Heinkenborsteler Weg in Nortorf.

Tore: 0:1 Mathies Pien (44.), 1:1 Lasse Böttcher (56.), 2:1 Fabian Levi Kraemer (90.+2).

Fotogalerie folgt.