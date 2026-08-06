TuS Nortorf feiert souveränen 4:1-Heimsieg gegen den TSV Heiligenstedt

Maximilian Ris (TSV Heiligenstedten) gegen Lasse Böttcher (TUS Nortorf). – Foto: Olaf Wegerich

Der TuS Nortorf ist in der Landesliga Schleswig angekommen. Nur drei Tage nach der ernüchternden 0:7-Klatsche beim Oberligaabsteiger und Titelaspiranten Inter Türkspor Kiel zeigten sich die Mittelholsteiner in ihrem ersten Heimspiel in der neuen Spielklasse stark verbessert und konnten im Duell der Aufsteiger den TSV Heiligenstedten deutlich mit 4:1 (2:0) bezwingen. Verbandsligatoptorjäger Lasse Böttcher ebnete dabei mit seinen beiden Treffern in der ersten Hälfte den Weg zum Erfolg.

Vor knapp 200 Zuschauern in der TuS-Arena erwischten die Gastgeber einen sehr guten Start und verpassten bereits mit ihrem ersten Angriff durch Malte Lucht nach einem hohen Ballgewinn die Führung nur sehr knapp.

In der Folge dominierte die TuS-Liga mit viel Ballbesitz und Entschlossenheit. Man merkte dem Team vom neuen Trainerduo Jan-Niclas Bräunling und Benny Szodruch in jeder Phase an, dass der verpatzte Saisonstart schnellstmöglich korrigiert werden sollte.

Heiligenstedten kam in dieser Phase kaum zu Entlastungsangriffen und hatte Glück, dass der aufmerksame Torhüter Nils Witten eine weitere Großchance von Malte Lucht vereiteln konnte. Wenig später unterlief dem Torhüter der Gäste aber ein folgenschwerer Fehler, als Lasse Böttcher (10.) sich einen zu kurz geratenen Pass erlaufen konnte und routiniert zum 1:0 traf.

In den ersten dreißig Minuten fand das dominante Spiel der Gastgeber seine Fortsetzung, doch ein zweiter Treffer wollte trotz vieler guter Abschlüsse nicht fallen. In den letzten 15 Minuten vor der Pause wurde die TuS-Liga zwar etwas fahriger, aber die Fehler machte weiterhin der Mitaufsteiger.

Noch vor der Pause konnte Nortorf den zweiten Treffer nach einem hohen Ballgewinn nachlegen. Erneut war Lasse Böttcher (36.) nach Vorarbeit von Mats Behrens der Torschütze, als der 25-Jährige trocken in das kurze Eck zum 2:0 abschloss.

Vorentscheidung nach dem Seitenwechsel

In der zweiten Hälfte kamen die Gäste dann mit längeren Ballbesitzphasen auch deutlich besser in das Spiel, nachdem Trainer Stefan Pohlmann in der Pause einige Umstellungen vorgenommen hatte. Torchancen konnten sich die Steinburger dabei jedoch nicht herausarbeiten.

Deutlich zielstrebiger und entschlossener agierten die Gastgeber: Nach einem schönen Steckpass von Malte Lucht blieb Paul Falk (63.) cool und konnte zum 3:0 für die Gastgeber einschieben.

Aber nur zwei Minuten später konnte Heiligenstedten durch einen sehenswerten Distanzschuss aus gut 25 Metern von Marlon Bolten (65.) in den Winkel den 1:3-Anschlusstreffer erzielen.

Mit einem Distanzschuss von Mats Behrens (73.) aus gut 18 Metern zum 4:1-Endstand sorgten die Gastgeber schließlich für klare Verhältnisse.

Stimmen zum Spiel

Trainer Jan-Niclas Bräunling (TuS Nortorf): „Unterm Strich ein guter Auftritt von uns und auch eine gute Reaktion auf Sonntag. Das einzige Manko ist, dass wir unsere Chancen nicht ausreichend genutzt haben.“

Trainer Stefan Pohlmann (TSV Heiligenstedten): „Von vier Nortorfer Toren war nur eins herausgespielt. Alle anderen wurden von uns direkt oder indirekt vorbereitet, was die Leistung unserer Elf ein Stück weit widerspiegelt. Die erste Halbzeit haben wir komplett verschlafen. Wir hatten weder Zugriff in der Ballbesitzphase von Nortorf noch konnten wir in dem einen oder anderen Konter gefährliche Akzente setzen. In unserer Ballbesitzphase haben wir viel zu häufig zu schnell wieder den Ball verloren. Zum Glück stand es zur Halbzeit nur 2:0 für Nortorf. In der zweiten Halbzeit hatten wir Phasen, in denen wir mehr Spielkontrolle hatten. Der Sieg ist für Nortorf aber auch in der Höhe völlig verdient.“