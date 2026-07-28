TuS Nortorf: Benno Szodruch kommt als gleichberechtigter Chefcoach von Ismail Yesilyurt · Gestern, 22:46 Uhr · 0 Leser

Jan-Niclas Bräunling, Benno Szodruch und Patrick Mohr (v. l.). – Foto: TuS Nortorf

Der Landesligist TuS Nortorf hat seine personellen Planungen auf der Kommandobrücke erfolgreich abgeschlossen. Ab sofort verstärkt der erfahrene A-Lizenz-Inhaber Benjamin „Benno“ Szodruch das Trainerteam der Ligamannschaft. Nach intensiven und konstruktiven Verhandlungen wurden sich Ligaobmann Patrick Mohr und der prominent in der regionalen Fußballszene bekannte Coach schnell über eine Zusammenarbeit einig.

Szodruch wird künftig gleichberechtigt an der Seite von Chefcoach Jan-Niclas Bräunling agieren, während Michael Nordheim weiterhin das Trainerteam als Co-Trainer komplettiert. Der Nortorfer Fußballvorstand zeigt sich hochzufrieden, mit dem erfahrenen Übungsleiter einen absoluten Fachmann an Land gezogen zu haben.

Renommierter Name in der schleswig-holsteinischen Fußballszene Der 41-jährige A-Lizenz-Inhaber bringt reichlich Erfahrung und einen namhaften sportlichen Hintergrund mit zum Landesligaaufsteiger. In seiner Vita stehen unter anderem Stationen im Nachwuchs- und Seniorenbereich von Holstein Kiel, wo er jahrelang als Jugendtrainer sowie als Co-Trainer der U23 (unter anderem an der Seite von Ole Werner) wertvolle Arbeit leistete. Eutin 08 und Oberligist TSV Schilksee waren weitere Stationen. Auch als Cheftrainer bei Rot-Schwarz Kiel – wo er die Mannschaft erfolgreich prägte – sowie zuletzt zusammen mit Nicola Soranno beim Oberligisten FC Kilia Kiel machte sich der gebürtige Kieler einen starken Namen