TUS Nortorf ärgert den VfR - Böttcher und Lucht treffen

Es geht wieder los! Testspielauftakt für Rasensport Neumünster am Mittwochabend auf der Anlage des SV Langwedel beim souveränen Landesliga – Aufsteiger TuS Nortorf. Der TuS ist schon etwas länger im Training und hatte bereits am 19.6. beim Kieler Kreisligisten TSV Russee 9:0 gewonnen.
Beim aktuellen Meister der Verbandsliga West fehlten neben Keeper und Pilot Chris Kröhnert weiterhin der im Aufbautraing befindliche Luca Groth (Kreuzbandriß vor einem Jahr), Außenstürmer Joris Scherbarth, Fynn Jürgensen sowie auch Youngster Lauritz Runte.
Neben den nachrückenden U19 – Youngstern ist auch der überall einsetzbare Jasper Schwarz (vom Oberligisten MTSV Hohenwestedt) zur Bräunling-Elf hinzugestossen. Alles echte Verstärkungen, wie heute zu sehen war.
Lang war die Ausfall-Liste beim Oberligisten: mit Kapitän Kenny Korup, Torjäger Kastriot Alija, Christoph Kahlcke, Kevin Schulz, Tom Schilling, Sven Freitag und Radovan Karaman fehlen gleich sieben Stammspieler der erfolgreichen letzten Oberligasaison (dauer-) verletzt und/oder urlaubend. Neben dem zweiten Keeper Jose Aguirre fehlten auch die Neuzugäng Nils Drauschke und sehr kurzfristig auch Luca Aouci (brach das Warmmachen ab).
So standen mit Mehmet Agdan (von Nikola Tesla), Noah Awuku (SV Todesfelde), Maurice Knutzen (Comet Kiel) sowie den beiden Rückkehrern Geart Latifi (PSV) und Alban Jasari (Comet) gleich fünf Neutzugänge in der Startelf. In der Pause wurden mit David Attisso (Weiche 08 II) und Ramadan Issifou (U19 Kronshagen) zwei Testspieler eingewechselt.
Trainer Danny Cornelius belebte die Dreierkette wieder, die er in der letzten Saison nur situationsbedingt spielen ließ. Mit seinen spielstarken Neuzugängen, so die Idee, ist sie eine Alternative zur Viererkette. Mit hohem Anlaufen und eben Dreierkette stellte man so auch eine optische Überlegenheit her. Der kompakt stehender TuS verlegte sich aufs gefährliche kontern.
Vor allem Mika Jöhnck sprühte vor Energie, Spielwitz und hohem Tempo. Nach seiner schweren Knieverletzung mit anderthalb Jahren Pause und dem anschließenden letztem verletzungsfreien Verbandsligajahr knüpft er wieder an alte Bordesholm- bzw. PSV - Oberligaglanzzeiten an. Er stellte die Dreierkette des VfR um Jonas Schomaker (mit dem Jöhnck mit Eidertal 2015 U19-Landesmeister wure) immer wieder vor Probleme.
Der Klassenunterschied zwischen den Teams war zu keiner Zeit erkennbar. Nortorfs Defensive, u.a. mit den beiden Ex-VfR-Akteuren Paul Falk und Leon Gehrke, stand sehr sicher. Die größeren Möglichkeiten hatte tatsächlich der TuS. Nach einer Umschaltaktion erzielte Goalgetter Lasse Böttcher das verdiente Führungstor (34.). Bereits vorher war er an Christopher Newe (27.) nur knapp gescheitert.
Nach der Pause wurde die Feldüberlegenheit Rasensports noch etwas deutlicher. Nortorf hatte die starke Viererkette komplett gewechselt. Aber auch die neue Formation um Maurice Petersen behielt alles im Griff. Was durchkam, bereinigte der starke Florian Garloff. Glänzende Reaktionen bei einem Kopfball von Manuel Carvalho (59.) und einem Abschluß von Ola Adesanya (65.). Insgesamt fehlt dem VfR aber nach zwei sehr harten Trainingstagen sichtlich die Frische.
Nortorf kontert weiterhin gefährlich. Der pfeilschnelle VfR-Youngster Ramadon Issifou hat Glück, das seine Monstergrätsche mit offener Sohle wegen des noch grade eben knapp berührten Balls gegen Finn Spalding nicht mit einem Elfmeter geahndet wird. (70.). Doch dann ist Torjäger - Altmeister Malte Lucht zur Stelle. Der starke Spalding ist rechts schneller als David Attisso, legt quer auf Lucht und schon steht es 2:0 (77.).
nipser Malte Lucht erzielte den zweiten Nortorfer Treffer. © 2026 Olaf Wegerich
Nortorfs Nachwuchsmann Oskar Michel (82.), der in Russe drei Tore erzielt hatte, zielt knapp drüber. Und auch Jöhnck (86.) setzt aus guter Position den Ball übers Tor. "Das wäre auch des Guten zu viel gewesen, wenn wir noch das 3:0 machen", so Jöhnck nach dem Schlußpfiff.
Fazit: Nach dieser Vorstellung muß man den sehr breit aufgestellten TuS Nortorf mit seinen vielen erfahrenen Routinier zu den Landesliga - Geheimfavoriten zählen. Aber auch Rasensport kann aus dem Test viel mitnehmen.
TuS Nortorf: Gerloff - Schwarz (46. Hoppe), Schmidt (46. Petersen), Boysen (46. Behrens), Gehrke (46. Henne) - Falk, Lamprecht (74. Gerst) - Spalding, Jöhnck, Martin (46. Michel) - Böttcher (46. Lucht).
Trainer: Niklas Bräunling.
VfR Neumünster: Newe - Latifi (46. Neca), Schomaker, Lippegaus (46. Issifou)- Agdan, Mehmeti - Knutzen (46. Attisso), Awuku (46. Carvalho), Krause - Jasari, Adesanya.
Trainer: Danny Cornelius.
Schiedsrichter: Jan-Malte Ganz, Assitenten: Jan Malte Plath, Leo Timmermann.
Zuschauer: 120.
Tore: 1:0 Böttcher (34.), 2:0 Lucht (77.).