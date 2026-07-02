TUS Nortorf ärgert den VfR - Böttcher und Lucht treffen von Olaf Wegerich · Heute, 19:13 Uhr · 0 Leser

Jasper Schwarz (TUS Nortorf) klärt in höchster Not vor Ola Adesanya (VfR Neumünster). – Foto: Olaf Wegerich

Es geht wieder los! Testspielauftakt für Rasensport Neumünster am Mittwochabend auf der Anlage des SV Langwedel beim souveränen Landesliga – Aufsteiger TuS Nortorf. Der TuS ist schon etwas länger im Training und hatte bereits am 19.6. beim Kieler Kreisligisten TSV Russee 9:0 gewonnen.

Beim aktuellen Meister der Verbandsliga West fehlten neben Keeper und Pilot Chris Kröhnert weiterhin der im Aufbautraing befindliche Luca Groth (Kreuzbandriß vor einem Jahr), Außenstürmer Joris Scherbarth, Fynn Jürgensen sowie auch Youngster Lauritz Runte. Nortorf: Verstärkung aus der eigenen U19 und aus der Oberliga Neben den nachrückenden U19 – Youngstern ist auch der überall einsetzbare Jasper Schwarz (vom Oberligisten MTSV Hohenwestedt) zur Bräunling-Elf hinzugestossen. Alles echte Verstärkungen, wie heute zu sehen war.

Leon Gehrke (TUS Nortorf) gegen Ola Adesanya (VfR Neumünster). – Foto: Olaf Wegerich

Rasensport mit zahlreichen Ausfällen... Lang war die Ausfall-Liste beim Oberligisten: mit Kapitän Kenny Korup, Torjäger Kastriot Alija, Christoph Kahlcke, Kevin Schulz, Tom Schilling, Sven Freitag und Radovan Karaman fehlen gleich sieben Stammspieler der erfolgreichen letzten Oberligasaison (dauer-) verletzt und/oder urlaubend. Neben dem zweiten Keeper Jose Aguirre fehlten auch die Neuzugäng Nils Drauschke und sehr kurzfristig auch Luca Aouci (brach das Warmmachen ab). ...aber vielen neuen Gesichtern So standen mit Mehmet Agdan (von Nikola Tesla), Noah Awuku (SV Todesfelde), Maurice Knutzen (Comet Kiel) sowie den beiden Rückkehrern Geart Latifi (PSV) und Alban Jasari (Comet) gleich fünf Neutzugänge in der Startelf. In der Pause wurden mit David Attisso (Weiche 08 II) und Ramadan Issifou (U19 Kronshagen) zwei Testspieler eingewechselt.

Finn Spalding (TUS Nortorf) gegen Jan Lippegaus (VfR Neumünster). – Foto: Olaf Wegerich

Der VfR agierte mit modifizierten Spielsystem Trainer Danny Cornelius belebte die Dreierkette wieder, die er in der letzten Saison nur situationsbedingt spielen ließ. Mit seinen spielstarken Neuzugängen, so die Idee, ist sie eine Alternative zur Viererkette. Mit hohem Anlaufen und eben Dreierkette stellte man so auch eine optische Überlegenheit her. Der kompakt stehender TuS verlegte sich aufs gefährliche kontern. Jöhnck wie in alten Zeiten Vor allem Mika Jöhnck sprühte vor Energie, Spielwitz und hohem Tempo. Nach seiner schweren Knieverletzung mit anderthalb Jahren Pause und dem anschließenden letztem verletzungsfreien Verbandsligajahr knüpft er wieder an alte Bordesholm- bzw. PSV - Oberligaglanzzeiten an. Er stellte die Dreierkette des VfR um Jonas Schomaker (mit dem Jöhnck mit Eidertal 2015 U19-Landesmeister wure) immer wieder vor Probleme.

Mika Jöhnk vom TUS Nortorf. – Foto: Olaf Wegerich

Kein Klassenunterschied Der Klassenunterschied zwischen den Teams war zu keiner Zeit erkennbar. Nortorfs Defensive, u.a. mit den beiden Ex-VfR-Akteuren Paul Falk und Leon Gehrke, stand sehr sicher. Die größeren Möglichkeiten hatte tatsächlich der TuS. Nach einer Umschaltaktion erzielte Goalgetter Lasse Böttcher das verdiente Führungstor (34.). Bereits vorher war er an Christopher Newe (27.) nur knapp gescheitert. 2. Halbzeit: Rasensport drückt stärker... Nach der Pause wurde die Feldüberlegenheit Rasensports noch etwas deutlicher. Nortorf hatte die starke Viererkette komplett gewechselt. Aber auch die neue Formation um Maurice Petersen behielt alles im Griff. Was durchkam, bereinigte der starke Florian Garloff. Glänzende Reaktionen bei einem Kopfball von Manuel Carvalho (59.) und einem Abschluß von Ola Adesanya (65.). Insgesamt fehlt dem VfR aber nach zwei sehr harten Trainingstagen sichtlich die Frische. ...aber eigentlich ändert sich nichts Nortorf kontert weiterhin gefährlich. Der pfeilschnelle VfR-Youngster Ramadon Issifou hat Glück, das seine Monstergrätsche mit offener Sohle wegen des noch grade eben knapp berührten Balls gegen Finn Spalding nicht mit einem Elfmeter geahndet wird. (70.). Doch dann ist Torjäger - Altmeister Malte Lucht zur Stelle. Der starke Spalding ist rechts schneller als David Attisso, legt quer auf Lucht und schon steht es 2:0 (77.).

Knipser Malte Lucht erzielte den zweiten Nortorfer Treffer. – Foto: Olaf Wegerich