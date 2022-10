TuS Nordenstadt im Umbruch: "Vereins-DNA zu übertragen, braucht Zeit" Trotz eines holprigen Starts in die neue Saison versucht der gestandene Kreisoberligist die Ruhe zu bewahren +++ Auch der Fokus auf der Entwicklung junger Spieler bleibt

Trotz des schlechten Saisonstarts und dem zwischenzeitlichen Abrutschen auf den letzten Tabellenplatz bewahrt der Verein aus Nordenstadt die Ruhe. Der sportliche Leiter Robert Rotter erklärt die Herangehensweise des TuS: "In den vergangenen Jahren haben wir einen Großteil unseres Kerns verloren, auch dem Abgang des alten Trainers geschuldet. In den kommenden Jahren ist es unser Ziel einen neuen Kern zu formen." Die Basis hierbei solle vor allem der eigene Unterbau sein. In den kommenden drei bis vier Jahren peilen die Nordenstädter sowohl mit der A- als auch mit der B-Jugend den Aufstieg in die Kreisoberliga an. Auch die Verpflichtung von Schahin Samadi als Cheftrainer hängt mit dieser Marschrichtung zusammen. "Mit der Verpflichtung von ihm erhoffen wir uns eine perfekte Bindung zwischen dem jungen Kader und einem jungen Trainer. Auch die Verbindung zur eigenen Jugend ist für ihn enorm wichtig", erklärt Rotter.

Auch aus finanzieller Sicht ist die Kadergestaltung mit vielen Spielern aus der eigenen Jugend äußerst attraktiv. "Im Vergleich zu den letzten Jahren fehlen dem Verein, im Gegensatz zur Konkurrenz, der ein oder andere Gönner", moniert der sportliche Leiter, "Wir sind kein Verein, der jedes Jahr aufstocken kann." Zudem soll das Projekt in Nordenstadt eine Langfristigkeit ausweisen. Die schnellen Ergebnisse sind hierbei erstmal nicht das Hauptaugenmerk. Das Ziel ist klar formuliert: eine neue Nordenstadt-DNA zu kreieren. " Jungs aus der eigenen Jugend haben eine ganz andere Bindung zum Verein. Wenn jemand mit einem Geldschein wedelt, verlassen extern ausgebildete Spieler schnell den Verein. Diese Jungs wollen beim Verein und ihren Kumpels bleiben, da kann einer ruhig wedeln." Auch Trainer Samadi ist sich dieser Mission bewusst: "Wir wollen Jungs, die für den Verein brennen nicht für das Geld. Das übermitteln einer Vereins-DNA braucht jedoch Zeit. Diese Weitsicht haben hier alle."

Dreier gegen Frauenstein soll ein Dosenöffner sein

Am vergangenen Sonntag konnte das damalige Schlusslicht aus Nordenstadt die zweiten drei Punkte der Saison bejubeln. Trainer Schahin Samadi möchte an dieser Leistung auf jeden Fall anknüpfen. "Den Hauptgrund für den schlechten Saisonstart kann ich in einem Wort benennen: Urlaub. Jeden Spieltag hatten wir mindestens vier Spieler, die gefehlt haben. Eine Ausrede ist das natürlich nicht", hadert Samadi. Mit einer ordentlichen Punktausbeute aus den kommenden Partien wolle man sich schnellstmöglich aus der Gefahrenzone herausspielen. Dabei unterstützen sollen zwei Blitzneuzugänge. Alessio Cataldo und David Tempel weisen beide gehörig Erfahrung auf und sollen der Mannschaft von Trainer Samadi so schnell es geht helfen die Abstiegsränge zu verlassen. "Wir wollen am Ende auf einem einstelligen Tabellenplatz stehen. Dafür müssen wir jedoch erstmal schleunigst die Gefahrenzone verlassen." Hierbei will der junge Trainer, aber keineswegs seine Spielphilosophie opfern. "Wir wollen weiterhin einen strukturierten und flachen Spielaufbau aufziehen. Die Jungs dürfen Fehler machen und sie müssen nur aus diesen lernen." Nach der 0:6-Niederlage gegen Hellas Schierstein gewann der TuS am vergangenen Spieltag mit 2:1 gegen Kastel 06. Ein weiterer Schritt in die richtige Richtung.