TuS Nord: Starkes Feld beim Jugendfußball

Für die erste Ausgabe des C-Juniorenturniers haben die Verantwortlichen gleich ins oberste Regal gegriffen. Mit dem FSV Mainz 05 stellt sich der souveräne Meister der Regionalliga Südwest in Düsseldorf vor. Zudem gelang es, mit dem VfL Wolfsburg den Meister der Regionalliga Nord nach Düsseldorf zu lotsen. Und auch vom Niederrhein kommt das Beste vom Besten. Mit Borussia Mönchengladbach, MSV Duisburg und Fortuna Düsseldorf geben die drei besten Niederrhein-Vertreter der Regionalliga West, die sich allesamt auch für das Halbfinale um den Niederrheinpokal qualifiziert haben, ihre Visitenkarte am Ammerweg ab. Komplettiert wird das achtköpfige Teilnehmerfeld von der renommierten „Knappenschmiede“ des FC Schalke 04 und zwei lokalen Herausforderern: Neben dem Veranstalter TuS Nord darf sich auch der Nachwuchs des DSC 99 mit den „Großen“ messen.

Die Schirmherrschaft des Turniers übernimmt ein Mann, dem einige der Aktiven beim U15-Cup wohl gernenacheifern würden. Tim Oberdorf freut sich schon jetzt auf das Turnier vor seiner eigenen Haustüre. „Nicht nur, weil ich in unmittelbarer Nähe des Platzes wohne, bin ich froh, diese Aufgabe übernehmen zu dürfen. Ich kann mich noch gut an meine Jugendzeit erinnern. Damals waren Turniere wie dieses ein Höhepunkt in der Saison“, sagt der Profi in Diensten des Zweitligisten Fortuna Düsseldorf.