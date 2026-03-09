TuS Niederjosbach siegt und bleibt Tabellenführer Zum Restrundenauftakt der Kreisliga B Main-Taunus traf Tabellenführer TuS Niederjosbach auf den FC Türk Kelsterbach II +++ Die Niederjosbacher gewannen 3:0 und verteidigten ihre Spitzenposition von Elias Gherbaoui · Heute, 15:03 Uhr · 0 Leser

Niederjosbach bleibt Tabellenführer (links Sameer Khana) – Foto: Jochen Haupt (Archiv)

Wiesbaden. Im Spitzenspiel der Kreisliga B Main-Taunus empfing Tabellenführer TuS Niederjosbach den direkten Verfolger FC Türk Kelsterbach II und setzte sich mit 3:0 durch. Mit dem Sieg behaupten die Niederjosbacher ihre Spitzenposition und revanchieren sich zugleich für die Hinspielniederlage.

Zum Auftakt der Restrunde der Kreisliga B Main-Taunus empfing Tabellenführer TuS Niederjosbach den FC Türk Kelsterbach II und setzte sich im Spitzenspiel mit 3:0 durch. TuS-Trainer Jens Klische erklärt, seine Mannschaft habe den Matchplan gut umgesetzt. Die Niederjosbacher setzten vor allem auf ein schnelles Umschaltspiel und gingen bereits in der 8. Minute durch Carlos Chiarelli in Führung. Danach habe Kelsterbach mehr Spielanteile gehabt und sich vor allem über lange Bälle auf ihre guten offensiven Spieler Chancen erarbeitet, sagt der Trainer der Niederjosbacher.

Im zweiten Durchgang sei seine Mannschaft kompakter gestanden und habe die langen Bälle der Gästemannschaft besser verteidigt, sodass Kelsterbach vor allem über Standards gefährlich wurde, führt Klische weiter aus. Die Entscheidung fiel dann spät in der Partie: In der 89. Minute traf Ahmed Ahmed per Distanzschuss zum 2:0, und anschließend erzielte Carlos Chiarelli nach Vorlage von Robert Jetich sein zweites Tor und stellte auf 3:0.

Der Trainer des TuS hob nach der Partie vor allem die Einstellung seiner Mannschaft hervor. Besonders das Zweikampfverhalten und das schnelle Umschalten hätten gut funktioniert. Personell musste der TuS dabei einige Ausfälle verkraften: Florentin Petrovic und Marlon Hild fehlten im Vorhinein verletzungs- bzw. krankheitsbedingt, zudem musste Ben Rosenberg zur Halbzeit mit Rückenbeschwerden ausgewechselt werden.