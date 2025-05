TuS Niederjosbach feiert deutlichen Heimsieg gegen Roter Stern Hofheim

Auf dem Lochberg in Niederjosbach herrschte am Sonntag eine hervorragende Fußballatmosphäre – sowohl auf dem Platz als auch daneben. Die Mannschaft vom Trainerteam Klische/Maisch ließ keinen Zweifel daran aufkommen, wer das Spiel bestimmen würde, und setzte sich am Ende klar und verdient mit 6:0 gegen den Roter Stern Hofheim durch.