TuS Niederjosbach besiegelt nach Rückstand die Meisterschaft

Die TuS Niederjosbach krönt sich mit einem 4:2-Sieg zum Meister. – Foto: TuS Niederjosbach

Der TuS Niederjosbach hat sich zur Meisterschaft in der Kreisliga B Main-Taunus gekickt. Damit steigt der Verein nach zwei Saisons in der B-Liga wieder in die A-Liga auf. Trainer Jens Klische, der die Mannschaft seit zwei Saisons trainiert, erzählt wie die Mannschaft sich entwickelt hat und was zur Meisterschaft geführt hat.

Der Meistertitel sei kein ausgeschriebenes Ziel der Mannschaft gewesen, die Mannschaft wollte zunächst einfach oben mitspielen, berichtet der Trainer und sagt: "Wir freuen uns sehr darüber, dass es dann so gut gelaufen ist".

Ein Spiel habe die Mannschaft dann auf Meisterkurs gebracht: der 3:2-Sieg gegen die DJK Zeilsheim . Das war das letzte Spiel der Hinrunde und der TuS Niederjosbach lag zwischenzeitlich mit 1:2 zurück. Nachdem Torwart Johannes Seiffen mit rot vom Platz musste, gelang es der Mannschaft in Unterzahl das Spiel zu drehen. "Ich denke, das hat den Jungs die Augen geöffnet und sie haben gesehen was alles drin ist", sagt Jens Klische. Die daraus geschöpfte Motivation habe er bereits in der Vorbereitung auf die Rückrunde wahrgenommen.

Nachdem Johannes Seiffen dann aufgrund seiner roten Karte gesperrt war, bekam der Niedersjosbach mit Jan Niklas Völkel einen Neuzugang, der als Torwart das Fehlen von Seiffen kompensieren konnte. "Er hat sich sofort als unsere Nummer eins etabliert, das war sehr wichtig", erklärt der Trainer.

Starker Angriff und starke Mentalität

Jens Klische lobt den starken Angriff seiner Mannschaft als Schlüsselfaktor auf dem Weg zum Titel. Außerdem seien Ben Rosenberg und Matthias Bernert wichtige Stützen für das Team gewesen. Der breite Kader sei ebenfalls von Vorteil gewesen. "Dadurch konnten wir vereinzelte Abwesenheiten super kompensieren", erzählt der Trainer.

Die Mannschaft habe sich allgemein durch ihre Mentalität und ihren Zusammenhalt ausgezeichnet. In der Partie gegen die SG Hoechst II lag das Team zunächst mit 0:3 zurück, konnte das Spiel jedoch zu einem 6:4 drehen. "Ich denke, das sagt schon einiges über die Mentalität der Spieler", sagt Jens Klische.

Meisterfeier nach Rückstand

Auch im Spiel gegen Marxheim II lag Niederjosbach zunächst 0:2 zurück, um das Spiel schließlich in ein 4:2 zu drehen und die Meisterschaft zu besiegeln. "Nach diesem Spiel haben wir natürlich erst mal spontan gefeiert", erzählt der Trainer. "Wir sind mit der Mannschaft ins Vereinsheim zurück und haben es dort krachen lassen. Einige Spieler sind danach sogar noch Richtung Wiesbadener Innenstadt weitergezogen"

Eine offizielle Abschlussfeier habe es natürlich auch gegeben. Der Verein habe ein großes Familienfest geplant mit Essen, Getränken und Kinderbelustigung. Dort konnte die Meisterschaft nochmal offiziell gefeiert werden. Jens Klische schätzt diese Dorfgemeinschaft in Niederjosbach sehr. "Wir sind wenige Leute, aber dafür sind die sehr engagiert", sagt er.

Ziele und Änderungen in der kommenden Saison

Der Trainer blickt gespannt auf die kommende Saison. "Erstmal ist unser Ziel natürlich der Klassenerhalt. Wir müssen uns darauf einstellen in der A-Liga auch mal einen Dämpfer zu bekommen", sagt er. Außerdem werde eine neue Dynamik in die Mannschaft und den Verein kommen, da Niederjosbach zur nächsten Saison wieder eine zweite Mannschaft stellen wird. Diese wird zur nächsten Saison in der C-Liga antreten. Der Kader soll nach aktuellem Stand bestehend bleiben.

Hier kommt ihr zum Meisterkader.