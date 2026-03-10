Tus Neunkirchen schlägt Krusenbuscher SV mit 3:0

Bei strahlendem Fußballwetter startet Tus Neunkirchen mit einem souveränen 3:0-Erfolg gegen Krusenbuscher SV in die Rückrunde. Nach anfänglichem Druck der Gäste nutzte das Team seine Chancen konsequent und ließ hinten nichts anbrennen.

Am Sonntag begann für Tus Neunkirchen die Rückrunde mit einem Heimspiel gegen den Krusenbuscher SV. Das Hinspiel hatte man noch schwach gestaltet, doch diesmal zeigten die Gastgeberinnen von Beginn an Kampfgeist und Spielwitz. Die Gäste setzten früh auf Pressing, doch hinter der gegnerischen Abwehr boten sich Räume, die Tus Neunkirchen geschickt nutzte.

Die Führung erzielte Sophie Borcherding nach einem langen Abschlag von Torhüterin Anne Brickwedde: Mehrere Krusenbuscher Spielerinnen verpassten den Ball, sodass Borcherding die herauseilende Torhüterin umkurvte und zum 1:0 vollendete. Die Heimmannschaft hatte ein weiteres Tor, das jedoch wegen Abseits zurückgepfiffen wurde.

Entscheidung in der zweiten Halbzeit

In Halbzeit zwei spielte Tus Neunkirchen sofort engagiert auf die Vorentscheidung. Ein präziser Steckpass von Malena Krämer ermöglichte Sophia Engbarth das 2:0. Kurz darauf erhöhte Laura Intelmann nach einer Ecke auf 3:0, als sie den Abpraller aus dem Fünfmeterraum souverän ins Tor schoss.

Danach kontrollierten die Gastgeberinnen das Spiel und ließen keine Chancen mehr zu. Mit diesem Sieg klettert Tus Neunkirchen vorerst auf Rang 5 der Tabelle. Nächste Woche gegen Union Schwefingen soll der Aufwärtstrend fortgesetzt werden.

TuS Neuenkirchen – Krusenbuscher SV 3:0

TuS Neuenkirchen: Anne Brickwedde, Malena Krämer, Mala Bosse, Laura Intelmann, Carolin Kreutzmann (82. Thea Grote), Maria Buschermöhle, Anna Uphaus (66. Chantal Brüggemann), Julia Timper (73. Kimberley Hübler), Janina Jendrzejewski (73. Angelin-Luise Böning), Sophie Borcherding, Sophia Engbarth - Co-Trainer: Elena Kreienheder - Trainer: Markus Gertz - Co-Trainer: Raphael von Wendt Papenhausen

Krusenbuscher SV:

Schiedsrichter: Lukas Beylage-Haarmann - Zuschauer: 120

Tore: 1:0 Sophie Borcherding (19.), 2:0 Sophia Engbarth (55.), 3:0 Laura Intelmann (63.)