TuS Neuhausen will Landesliga „nicht kampflos“ verlassen

Unabhängig vom Saisonausgang stehen Trainer Franz Graber (rotes T-Shirt, links) und Co-Trainer Marco Stark auch in der kommenden Spielzeit beim TuS Neuhausen an der Seitenlinie. Foto: Christine Dirigo/pakalski-press - Archiv

Worms. Dennis Dell ist beim TuS Neuhausen mittendrin in der Kaderplanung für die neue Saison. Ob der neue Kader einer Landesliga- oder einer Bezirksliga-Konkurrenz standhalten muss, ist noch nicht hundertprozentig klar, auch wenn alle Anzeichen beim Landesliga-Schlusslicht auf den Abstieg hindeuten.

Der Sportliche Leiter sagt: „Wir geben nicht auf, solange der Klassenerhalt möglich ist. Aber wir sind auch realistisch und rechnen damit, dass wir in der nächsten Saison in der Bezirksliga spielen. Die Mannschaft wird dabei im Wesentlichen zusammenbleiben.“