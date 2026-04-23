TuS Neuhausen will Landesliga „nicht kampflos“ verlassen

Worms. Dennis Dell ist beim TuS Neuhausen mittendrin in der Kaderplanung für die neue Saison. Ob der neue Kader einer Landesliga- oder einer Bezirksliga-Konkurrenz standhalten muss, ist noch nicht hundertprozentig klar, auch wenn alle Anzeichen beim Landesliga-Schlusslicht auf den Abstieg hindeuten.
Der Sportliche Leiter sagt: „Wir geben nicht auf, solange der Klassenerhalt möglich ist. Aber wir sind auch realistisch und rechnen damit, dass wir in der nächsten Saison in der Bezirksliga spielen. Die Mannschaft wird dabei im Wesentlichen zusammenbleiben.“
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Bleibt die Frage, wer in der kommenden Runde in Neuhausen an der Seitenlinie stehen wird. Die sportliche Situation spricht nicht zuletzt nach dem 0:10-Debakel der Vorwoche in Speyer nicht gerade für Franz Graber und Marco Stark. Hätte man das einstige Erfolgsduo vielleicht bereits entlassen müssen, um im Abstiegskampf noch einen Impuls zu setzen? Oder folgt die Entlassung aus Dankbarkeit für das Geleistete „erst“ nach der Runde? „Wer unseren Weg der letzten Jahre verfolgt, der weiß, dass es für uns in Neuhausen wichtigeres gibt als sportliche Erfolge“, sagt Dell, der die Kameradschaft im Verein über sportliche Rückschläge stellt. Eine Entlassung sei kein Thema.
Stattdessen: Mit den Trainern ist eine Absprache für die nächste Saison längst getroffen – das Duo Graber/Stark bleibt. „Das ist per Handschlag passiert, wie man das unter Männern macht. So läuft das bei uns.“ Dass die TuS-Trainer zuletzt wenig Euphorie ausstrahlten und zunehmend frustriert wirkten, versteht Dell total. „Das geht mir ja auch so. Und das man 0:10 verliert, geht natürlich auch gar nicht. Aber das ist nicht unser wahres Gesicht.“ Das habe man bei Siegen gegen Wormatia II, Pfeddersheim oder Weisenau gezeigt.