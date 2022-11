TuS Neuhausen verspielt den Sieg 2:2 nach 2:0 gegen Nierstein

NEUHAUSEN . In der Bezirksliga Rheinhessen erkämpfte sich am Dienstagabend Aufsteiger TuS Neuhausen einen Punkt im Heimspiel gegen den Liga-13. VfR Nierstein. Mit dem 2:2 (1:0) rückte das Team von Trainer Holger Heidenmann auf den drittletzten Tabellenplatz vor und hat nun nur noch vier Punkte Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz. „Mit dem Ergebnis sind wir nicht zufrieden“, sagte TuS-Trainer Heidenmann, betonte aber: „Ich sehe momentan eine tolle Entwicklung. Die Mannschaft arbeitet hart an sich, im Vergleich zu Saisonbeginn spielen wir richtig gut. Wir belohnen uns nur noch nicht. Wir müssen eben einfach mal früher den Sack zu machen.“