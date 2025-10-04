Einer der vielen Zweikämpfe im Duell der Landesliga-Aufsteiger: Dominik Amrugiewicz von TuS Neuhausen (rechts) gegen Valentino Zuch. Foto: Christine Dirigo / pakalski-press

TuS Neuhausen sieht Lichtblick trotz Niederlage Graber-Elf verliert das Aufsteigerduell in der Landesliga gegen den FC Speyer mit 2:4 Verlinkte Inhalte Landesliga Ost Neuhausen FC Speyer

Neuhausen. „Ein verdienter Sieg für Speyer, aber auch ein Lichtblick für uns“ - so lautete das Fazit von Franz Graber nach 90 unterhaltsamen Fußball-Minuten bei TuS Neuhausen. Die Gastgeber, deren Trainer Graber ist, unterlagen dem FC Speyer im Duell der Landesliga-Aufsteiger mit 2:4. (1:1). Die Pfälzer wurden einmal mehr ihrem Ruf als eine der angriffsstärksten Mannschaften der Liga gerecht. Sie legten ein „brutales Tempo vor, das sehr schwer zu verteidigen ist“, kommentierte Graber weiter.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Gestern, 15:00 Uhr TuS Neuhausen Neuhausen FC Speyer 09 FC Speyer 2 4 Abpfiff