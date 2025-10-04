TuS Neuhausen sieht Lichtblick trotz Niederlage

Neuhausen. „Ein verdienter Sieg für Speyer, aber auch ein Lichtblick für uns“ - so lautete das Fazit von Franz Graber nach 90 unterhaltsamen Fußball-Minuten bei TuS Neuhausen. Die Gastgeber, deren Trainer Graber ist, unterlagen dem FC Speyer im Duell der Landesliga-Aufsteiger mit 2:4. (1:1). Die Pfälzer wurden einmal mehr ihrem Ruf als eine der angriffsstärksten Mannschaften der Liga gerecht. Sie legten ein „brutales Tempo vor, das sehr schwer zu verteidigen ist“, kommentierte Graber weiter.
Die meisten Gegentreffer fing sich TuS allerdings nach Standards. Die Fakten der Partie im Spielfilm: 1:0 Kevin Bernhardt (15.), 1:1 Mirco Cet Müller (35.), 1:2 Moritz Reuther (47.), 1:3 Reuther (64.), 1:4 Kalle Benjamin Thomas Wunder (66. durch „Weltklasse-Freistoß“), 2:4 Luca di Stefano (79.). Die personell sehr dünn besetzte TuS, nur drei Feldspieler auf der Bank, stemmte sich auch nach dem 2:4 gegen die vierte Niederlage in Folge. Chancen hatte der Vorletzte. Einmal fehlte die Cleverness, einen Elfmeter herauszuholen. Auch ein Kopfball hätte sitzen können. Graber: „Wir haben das besser gemacht, als das 2:4 klingt.“