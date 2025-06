TuS Neuhausen: Nicht alle Leistungsträger bleiben für die Landesliga

„Wir haben fast alle Leistungsträger halten können“, betont Dennis Dell, Sportlicher Leiter der Neuhausener. „Bis auf Philip Bach, der erst mal seine Fußballschuhe an den Nagel hängt. Das war vor der Runde schon so geplant und von Anfang an kommuniziert, dass es seine letzte Saison sein wird.“ Der Pass des 30-Jährigen, der sich mit 28 Treffern mit großem Vorsprung die Torjägerkrone in der Bezirksliga Rheinhessen gesichert hatte, bleibt allerdings beim TuS. „Ansonsten bleiben bis auf Stürmer Artur Ermilov, der zur TSG Pfeddersheim II in die A-Klasse Alzey-Worms zurückgekehrt und Innenverteidiger Kenfack Bogue, der zum Ludwigshafener SC gewechselt ist, alle“, freut sich Dell.

„Wir befinden uns in den finalen Zügen der Kaderplanung“, berichtet Dell. „Ganz aktuell haben wir uns offensiv mit Baris und Selim Özemir sowie in der Innenverteidigung mit Alexander Folk nochmal gezielt verstärkt.“ Die Özemirs seien „zwei sehr gut ausgebildete, junge Fußballer, die bereits höherklassig gespielt haben und viel Qualität mitbringen. Baris kenne ich schon lange – ich hatte ihn in der Jugend bei Neuhausen trainiert und später als Sportlicher Leiter gemeinsam mit Marc Heidenmann in unserer Oberliga-Saison in Pfeddersheim, als wir am Ende nur knapp die Relegation verpasst haben und Dritter wurden“. Selim, der jüngere Bruder von Baris, durchlief die NLZs von Mainz 05 und FCK, kickte anschließend beim SV Gimbsheim und zuletzt in der Serie 23/24 bei RWO Alzey in der Landesliga. Folk trug in der Jugend das TuS-Trikot, wechselte später zu Waldhof Mannheim und schließlich in die U19 von Wormatia Worms, wo er auch in der U21 zum Einsatz kam.

„Wir verfolgen eine klare Philosophie“, sagt Dennis Dell. „Wir setzen auf Jungs aus der Region – im besten Fall mit einer TuS-Vergangenheit. Darauf sind wir sehr stolz und freuen uns, solche Spieler in unserem Team begrüßen zu dürfen. Was weitere Zugänge angeht, werden wir den Markt weiter beobachten und die Augen offenhalten.“ Der Kaderplaner: „Wir haben nur beschränkte Mittel. Das Problem ist, dass wir sehr viele Anfragen haben. Aber wir nehmen halt auch nicht jeden – es muss vor allem auch menschlich und charakterlich passen. Darauf legen wir viel Wert.“

Und wie zufrieden sind die Coaches Franz Graber und Marco Stark mit dem neuen Kader? „Das sind beides sehr pflegeleichte Typen, die sich immer mit dem zufriedengeben, was sie haben“, urteilt Dell. „Wir wissen, wo wir herkommen und was wir wollen. Uns mit anderen zu vergleichen, liegt uns fern – das müssen und wollen wir auch gar nicht. Deshalb können wir mit gutem Gewissen sagen: Die beiden sind sicher sehr zufrieden.“