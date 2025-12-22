TuS Neuhausen möchte den Abstieg dringendst vermeiden

Ein ereignisreiches Fußballjahr 2025 liegt hinter uns. Es ist Zeit, zurückzublicken und gleichzeitig nach vorne zu schauen: Mit dem FuPa Winter-TÜV. Wir haben die Vereine angeschrieben und einige Fragen gestellt. Heute im Fokus: die TuS Neuhausen. Zur TuS hat uns Franz Graber, Trainer des Landesligisten, folgende Informationen übermittelt.

"Sie war schon besser, es ist aber keiner zu Tode betrübt."

Wie ist die Stimmung nach Abschlus der Hinrunde?

"Gut war, dass wir die beiden Wormser Derbys gewonnen haben und wenn die Leistung gestimmt hat, wir absolut konkurrenzfähig waren. Schlecht waren die roten Karten im letzten Spiel, mit den entsprechenden Sperren."

Was lief gut und was lief schlecht?

Gab es bereits Veränderungen oder wird es in der Winterpause welche geben?

"Verlassen werden uns Baris und Selim Özemir, die beide zum VfR Grünstadt wechseln. Ebenso verlassen wird uns Matteo Randazzo, der Trainer beim SC Bobenheim Roxheim wird.

In Sachen Neuzugängen sind wir aktuell in Gesprächen mit einigen Spielern und wir werden auch einen Spieler aus der zweiten Mannschaft hochziehen."

Was sind die Ziele für die Rückrunde?

"Wir werden eine intensive Vorbereitung absolvieren und alles daransetzen, um nicht abzusteigen."

Wer wird Meister, welche Teams steigen ab?

"Kein Wormser Verein."

Schreibt uns gerne auch die Infos zum Winter-TÜV von eurem Team! Einfach per Mail an fupa@vrm.de auf die fett markierten Fragen antworten.