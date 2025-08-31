TuS Neuhausen gewinnt Wormser Landesliga-Derby

Pfeddersheim begann dominant, schnürte die Gäste in den ersten 20 Minuten in der eigenen Hälfte ein. Zählbares sprang dabei aber nicht raus. Die beste Chance vergab Lazar Ilic (13.), der nach einem Zuspiel von Fabio Schmitt aus kurzer Distanz TuS-Keeper Hendrik Rohde nicht überwinden konnte. Mit der ersten eigenen nennenswerten Offensivaktion versetzte Neuhausens Matteo Randazzo (25.) die 277 Zuschauer dann wahlweise in Schockstarre oder Ekstase. Sein Tor der Marke „Sonntagsschuss“ schlug für Tim Neumeister unhaltbar im Winkel ein. Die sofort deutlich selbstbewusster agierenden Neuhausener erhöhten nach einem blitzsauberen Konter, den Marcel Seibel (33.) mit seinem dritten Saisontor veredelte, auf 2:0. Auf der anderen Seite verkürzte Marcel Oehler (37.), der die Kugel aus halbrechter Position ins linke obere Eck zirkelte, auf 1:2. Fast wäre Fabrizio Moncada (44.) aus der gleichen Position der Ausgleich gelungen, doch Rohde entschärfte den Kunstschuss des Pfeddersheimers.

Zwischenzeitlich musste man sich um die Stimme von Marco Stark durchaus Sorgen machen. Der Ex-Profi, der als Co-Trainer des TuS diesmal ohne den urlaubenden Franz Graber an der Seitenlinie auskommen musste, bejubelte in der Schlussphase jede gelungene Abwehraktion, dirigierte und motivierte seine Spieler bis zum Abpfiff nach 97 Minuten lautstark. Mit Erfolg. Trotz des Anschlusstores des gerade erst eingewechselten Pfeddersheimers Markus Schygulla (90.) brannte im Neuhausener Strafraum in der Nachspielzeit nichts mehr an. „Vor der Leistung unsere Spieler habe ich absoluten Respekt. Wir haben tief gestanden und gekämpft, so wie wir es uns im Training auch vorgenommen hatten“, so Stark. Dabei musste seine Mannschaft nach Zeitstrafen auch zwei zehnminütige Phasen in Unterzahl überstehen. Was auch deshalb gelang, da die spielerisch bessere Mannschaft vorne zu harmlos blieb. Und das vom Start weg.

TSG-Coach Manuel Wöllner brachte nach dem Seitenwechsel neue Kräfte aufs Feld, die zündende Idee in der Offensive blieb bis zum späten Schygulla-Treffer aber aus. Dazwischen hatte TuS-Verteidiger Florian Lutz (70.) nach einer Freistoßflanke von Christopher Ludwig das vorentscheidende 3:1 geköpft. Das 4:1 des eingewechselten Christoph Mayrer (84.) zählte wegen eines vermeintlichen Foulspiels von Mayrer an Torwart Neumeister nicht. „Eine Fehlentscheidung“, gab Rolf Emrich zu. Der Erste Vorsitzende der TSG bemängelte nach dem Schlusspfiff einmal mehr die Diskrepanz zwischen der zu erwartenden Qualität des TSG-Kaders und der Realität auf dem Platz: „Die, die da auf dem Platz stehen, haben zusammen tausend Oberliga- oder Regionalliga-Spiele absolviert. Da darf man so ein Spiel nicht verlieren.“

Die nächsten Tage in Pfeddersheim dürften unruhig bleiben, in Neuhausen herrscht zum Backfischfest-Start dagegen Partystimmung. Stark: „Wir haben aus wenig heute sehr viel gemacht und sind in der Liga angekommen.“





