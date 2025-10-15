TuS Neuhausen: »Die Galligkeit ist nicht immer da«

Neuhausen. Vier Tore gelingen einem Stürmer nicht oft, schon gar nicht in der Landesliga. Neuhausens Kevin Bernhardt ist am vergangenen Spieltag dieses Kunststück in Grünstadt gelungen. Ein „Allerweltstor“, so Bernhardt, nach einem Eckball, ein feiner Schuss mit dem Außenrist, eine Volley-Abnahme und ein Umkurven des Torwarts waren dabei – abgesehen von einem Kopfballtreffer also fast alles. Aus jeder Chance habe er ein Tor gemacht, lobte sein Trainer Franz Graber den 1,90 Meter großen Mittelstürmer. „Kevin ist ein typischer Neuner, der trotz seiner Größe und seines Gewichts ein gutes Tempo hat. Er braucht wenig Chancen, um Tore zu machen. Und privat ist er ein überragender Typ“, so Graber. Die Freude über seinen Viererpack hielt sich bei Kevin Bernhardt aber in Grenzen – da die Grünstädter den Wormsern gleich fünf Tore einschenkten.

Komisch habe es sich angefühlt, verrät der 34-jährige Goalgetter. „Auf der einen Seite willst du dich über die Tore freuen, auf der anderen Seite stehen wir am Ende mit null Punkten da. Ich hätte gerne auf die Tore verzichtet, wenn wir dafür gewonnen hätten.“ Dazu fehle der Mannschaft im Moment aber etwas. Was genau, sei schwierig zu sagen. „Wir sind kämpferisch stark, das ist unser Attribut. Aber die Galligkeit, die wir in den Derbys gegen Pfeddersheim und die Wormatia gezeigt haben, die ist nicht immer da“, so Bernhardt. Dabei sieht er die Mannschaft auf einem guten Weg, er vermutet, nur ein paar Kleinigkeiten müssten abgestellt werden. „Und wir müssen näher am Mann sein. Wir lassen dem Gegner zu viel Raum.“ Außerdem verzeihe die Landesliga keine Fehler. Bernhardt: „In der Bezirksliga konnte man sich auch mal einen Fauxpas leisten. Hier wird jeder Fehler sofort bestraft, das hat sich bei uns durch die letzten Wochen gezogen.“