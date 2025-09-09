TuS Neuhausen besiegt Wormatia II im Wormser Derby ganz spät

In der 80. Minute traf der nach langer Verletzung zurückgekehrte Baris Özemir zum vermeintlichen 2:1 für Neuhausen, der Schiedsrichter gab das Tor wegen eines vermeintlichen Stürmerfouls aber nicht. Es folgten Torraumszenen auf beiden Seiten, eine Zeitstrafe für Altun wegen Ballwegschlagens und trotz Unterzahl das späte Mayrer-Tor. Graber: „Letztlich nicht unverdient. In der ersten Halbzeit haben wir nach dem Ausgleich den Faden verloren. Aber die Jungs haben auf die Halbzeit-Ansprache von mir und Marco Stark toll reagiert, alles umgesetzt. Wir waren giftiger, galliger. Das war Männerfußball.“