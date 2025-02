TuS Neuenkirchen: Vorbereitung im vollem Gange

Heute ging es nach Werther zum ersten Testspiel. Die Zweitvertretung des Westfalenligisten spielt in der Bezirksliga und wurde von uns in einem guten ersten Spiel nach der Winterpause mit 5:1 besiegt.

Am 15. Februar reisen wir dann zum westfälischen Landesligavertreter BSV Ostbevern ehe es nach der Karnevalspause mit den Duellen beim TuS Sulingen am 01.03.(Bezirksliga) und der Spvg Steinhagen am 07.03. (Landesliga) weiter geht.



Zum Rückrundenstart am 16.3. begrüßen wir dann zu Hause den SV Olympia Uelsen.