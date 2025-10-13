TuS Neuenkirchen siegt deutlich beim Osnabrücker SC

Der TuS Neuenkirchen hat am Wochenende in der Frauen-Landesliga Weser-Ems einen überzeugenden 5:0-Auswärtssieg beim Osnabrücker SC gefeiert. Mit einer starken ersten Halbzeit legte das Team von Trainer Markus Gertz den Grundstein für den deutlichen Erfolg, während die Gastgeberinnen erneut einen Fehlstart erwischten.
Mit einem klaren 5:0-Erfolg beim Osnabrücker SC hat der TuS Neuenkirchen am Sonntag ein starkes Ausrufezeichen gesetzt. Schon in den Anfangsminuten stellte die Mannschaft von Trainer Markus Gertz die Weichen auf Sieg. „Wir waren von Beginn an das spielbestimmende Team und haben früh durch Tore von Sophie Borcherding und Sophia Engbarth die Weichen auf Sieg gestellt (8. und 11. Minute). In der Folge ließen wir nicht nach und belohnten unseren hohen läuferischen und kämpferischen Aufwand mit dem 3:0 (34.) durch Anna Uphaus – gleichzeitig der Halbzeitstand.“
Während Neuenkirchen in der ersten Hälfte das Geschehen dominierte und die Gastgeberinnen kaum zur Entfaltung kamen, zeigte sich der OSC nach der Pause stabiler. „Konnten wir in der ersten Halbzeit den OSC komplett von unserem Tor weghalten, mussten wir in der zweiten Halbzeit zwei, drei gute Situationen der Gastgeberinnen überstehen. Aber es war auch in den zweiten 45 Minuten ein konzentrierter Auftritt,“ so Gertz.
In der Schlussphase sorgten erneut Sophia Engbarth (85.) und Anna Uphaus per Foulelfmeter (90.+4) für den Endstand. „Ein Sieg, der auch in der Höhe hochverdient war,“ fasste Gertz zufrieden zusammen.
OSC-Trainer Philipp Mennemann haderte nach der deutlichen Niederlage vor allem mit dem schwachen Beginn seines Teams: „Wir verschlafen den Start ins Spiel total. Nach zehn Minuten steht es 0:2, einfach weil wir nicht richtig in die Ordnung kommen und nicht in die Zweikämpfe. Dann reichen manchmal zwei lange Bälle, und du bist überspielt.“ Zwar habe seine Mannschaft danach besser ins Spiel gefunden, doch entscheidende Fehler verhinderten den Anschluss. „Wir stehen da, wo wir stehen, weil wir die einfachen Dinge nicht gut machen und zu lange brauchen, um ins Spiel zu kommen.“
Trotz der schwierigen Ausgangslage mit nun sieben Punkten Rückstand auf das rettende Ufer, zeigte sich Mennemann mit der Einstellung zufrieden: „Die Mannschaft hat in der zweiten Halbzeit eine tolle Reaktion gezeigt – deutlich aggressiver, deutlich griffiger. Wir haben gekämpft, aber mit dem 4:0 werden die Beine schwerer. Auch wenn Kampfgeist und Moral gestimmt haben, verlierst du das Spiel am Ende trotzdem 0:5.“
Während der TuS Neuenkirchen mit dem zweiten Saisonsieg auf Rang acht klettert, wartet der Osnabrücker SC weiter auf den ersten Punkt der Saison und bleibt Tabellenletzter.