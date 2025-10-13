TuS Neuenkirchen siegt deutlich beim Osnabrücker SC

Der TuS Neuenkirchen hat am Wochenende in der Frauen-Landesliga Weser-Ems einen überzeugenden 5:0-Auswärtssieg beim Osnabrücker SC gefeiert. Mit einer starken ersten Halbzeit legte das Team von Trainer Markus Gertz den Grundstein für den deutlichen Erfolg, während die Gastgeberinnen erneut einen Fehlstart erwischten.

Mit einem klaren 5:0-Erfolg beim Osnabrücker SC hat der TuS Neuenkirchen am Sonntag ein starkes Ausrufezeichen gesetzt. Schon in den Anfangsminuten stellte die Mannschaft von Trainer Markus Gertz die Weichen auf Sieg. „Wir waren von Beginn an das spielbestimmende Team und haben früh durch Tore von Sophie Borcherding und Sophia Engbarth die Weichen auf Sieg gestellt (8. und 11. Minute). In der Folge ließen wir nicht nach und belohnten unseren hohen läuferischen und kämpferischen Aufwand mit dem 3:0 (34.) durch Anna Uphaus – gleichzeitig der Halbzeitstand.“



Gestern, 13:00 Uhr Osnabrücker SC Osnabr. SC TuS Neuenkirchen TuS Neuenki. 0 5 Abpfiff

Während Neuenkirchen in der ersten Hälfte das Geschehen dominierte und die Gastgeberinnen kaum zur Entfaltung kamen, zeigte sich der OSC nach der Pause stabiler. „Konnten wir in der ersten Halbzeit den OSC komplett von unserem Tor weghalten, mussten wir in der zweiten Halbzeit zwei, drei gute Situationen der Gastgeberinnen überstehen. Aber es war auch in den zweiten 45 Minuten ein konzentrierter Auftritt,“ so Gertz. In der Schlussphase sorgten erneut Sophia Engbarth (85.) und Anna Uphaus per Foulelfmeter (90.+4) für den Endstand. „Ein Sieg, der auch in der Höhe hochverdient war,“ fasste Gertz zufrieden zusammen.