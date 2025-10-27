– Foto: Marcel Eichholz

TuS Neuenkirchen feiert souveränen Heimsieg gegen Hage Mit einem klaren 3:0-Erfolg sichert sich der TuS Neuenkirchen verdiente Punkte im Nachholspiel der Frauen-Landesliga Weser-Ems. Trainer Markus Gertz lobt die Effizienz und Widerstandsfähigkeit seines Teams.

Der TuS Neuenkirchen setzte sich am Freitagabend deutlich mit 3:0 gegen den SV Hage durch. Nach einer konzentrierten ersten Halbzeit und einer abgeklärten Leistung nach der Pause zeigte sich Trainer Markus Gertz zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft.

Im Nachholspiel der Frauen-Landesliga Weser-Ems konnte der TuS Neuenkirchen am Freitagabend einen souveränen 3:0-Heimsieg gegen den SV Hage einfahren. „Im heutigen Nachholspiel gegen den SV Hage konnten wir souverän den nächsten Dreier einfahren“, sagte TuS-Trainer Markus Gertz nach der Partie. Sein Team startete druckvoll in die Begegnung. Bereits in der 14. Minute brachte Sophia Engbarth die Gastgeberinnen in Führung. Nach einem Freistoß von Laura Intelmann aus dem Mittelfeld setzte sich Engbarth durch, nahm den Ball stark mit und traf aus halblinker Position mit links aus rund zwölf Metern. Nur sechs Minuten später erhöhte Neuenkirchen: Sophie Borcherding zog von rechts ab, traf den Pfosten – und Anna Uphaus stand goldrichtig, um den Abpraller zum 2:0 zu verwerten. „Mit dem verdienten 2:0 ging es in die Halbzeitpause“, so Gertz.

Nach dem Seitenwechsel erhöhte Hage den Druck, während Neuenkirchen zunächst gefordert war, die Angriffe der Gäste abzuwehren. „Zu Beginn der zweiten Hälfte mussten wir etwa zehn bis fünfzehn Minuten einige Angriffe der Gäste abwehren und eine gewisse Resilienz an den Tag legen“, erklärte Gertz. Diese Phase überstand sein Team jedoch unbeschadet. In der 69. Minute sorgte erneut Engbarth für die Entscheidung: Nach einem Foul an Laura Intelmann verwandelte sie den fälligen Elfmeter souverän zum 3:0-Endstand. Mit dem klaren Sieg zeigte sich Gertz rundum zufrieden: „Alles in allem ein gerechtes Ergebnis und auch in der Höhe verdient. Wir springen damit zumindest für eine Nacht auf Platz fünf.“