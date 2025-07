TuS Neuenkirchen blickt nach vorne

Mit gemischten Gefühlen blickt man beim TuS Neuenkirchen auf die abgelaufene Landesliga-Saison zurück. Trainer Markus Gertz spart im Rückblick nicht mit Selbstkritik: „Mit der Hinrunde können wir definitiv nicht zufrieden sein. Wenn auch manchmal personell arg gebeutelt, müssen wir uns auch in schwierigen Situationen besser präsentieren.“ Erst in der zweiten Saisonhälfte stabilisierte sich die Mannschaft. „Die Rückrunde war dann sehr ordentlich.“

Die Vorbereitungen auf die neue Spielzeit beginnen am 8. Juli. Schon kurz darauf steht ein erster Höhepunkt an: Der vom TuS selbst organisierte Niedersachsen-Park-Pokal. Die Vorrunde steigt am 23. Juli, das Finale sowie das Spiel um Platz drei folgen zwei Tage später am 25. Juli. Neben dem Gastgeber sind BW Hollage, SG Bohmte, BW Lohne, SG Damme und der TuS Lutten dabei.

Punktuelle Verstärkungen