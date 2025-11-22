TuS Monsheim und TSG Pfeddersheim II weiterhin oben

FRAMERSHEIM (eip). Der TuS Monsheim und die TSG Pfeddersheim II haben ihre Nachholspiele gewonnen und belegen die ersten beiden Tabellenplätze in der A-Klasse Alzey-Worms. Das Kellerduell zwischen dem SV Leiselheim und dem FSV 03 Osthofen ging an den FSV. Die Begegnung zwischen der SG Armsheim/Flonheim und Rhenania Rheindürkheim vom vergangenen Wochenende (4:3) muss wegen eines Schiedsrichterfehlers wiederholt werden. Rheindürkheim hatte Protest eingelegt.

TuS Framersheim – TuS Monsheim 4:5 (1:3). – Tore satt gab es in Framersheim. „Monsheim ist schon eine Topmannschaft. Bis zum 1:4 waren sie absolut spielbestimmend“, berichtete Framersheims Trainer Peter Schmitt. Raul Escalante (20., 50.), Jonas Haas (36.) und Nico Hofmann (38.) hatten für den Tabellenführer getroffen bei einem Gegentreffer von Adrian Bruckmann (41.). Durch Luis Floren (55.) und zweimal Jonas Beckenbach (60., 75.) stand es aber plötzlich 4:4. Tim Korffmann schoss Monsheim dann doch noch zum Sieg (78.). „Wir hatten ein gutes Spiel gemacht und eine gute Reaktion gezeigt. Trotzdem ist Monsheims Sieg nicht unverdient“, befand Schmitt.

SG Westhofen/Gundheim/Abenheim – SG Rheinhessische Schweiz 5:0 (2:0). – „Die ersten 20 Minuten muss die Rheinhessische Schweiz mindestens ein Tor machen. Wir hatten komplett neben uns gestanden“, sah Westhofens Trainer Daniel Sälzer einen schlechten Start seiner Elf. Trotzdem gelang den Gastgebern bis zur Pause eine 2:0-Führung durch einen Doppelpack von Lukas Diehl (8., 31.). Ein weiterer Doppelpack von Maximilian Fett (55., 69.) brachte die Entscheidung zugunsten der Heimelf. Den 5:0-Schlusspunkt setzte Tim Renz (80.). „Unser Sieg ist zu hoch, aber verdient“, gab Sälzer zu, der ein Sonderlob an „Mittelfeldmotor“ Valentin Renz aussprach.