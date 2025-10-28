TuS Monsheim mischt nicht zufällig oben mit

Monsheim. TuS Monsheim steht nicht zufällig auf Platz eins der A-Klasse. Das demonstrierte die Elf um Spielertrainer Tobias Hess am zurückliegenden Mittwoch, als sie in einer torreichen Begegnung die SG Mauchenheim/Freimersheim aus dem Kreispokal kegelte. Der Finalist der vergangenen Saison, ebenfalls ein Spitzenteam der A-Klasse, wurde mit 5:3 (3:1) geschlagen.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung.
Trotz der prominenten Pokal-Viertelfinalbegegnung wollte Hess nicht von einem vorweggenommenen Endspiel sprechen. Immerhin seien noch der SV Horchheim II (3:0 gegen TuS Neuhausen II) und die SG Spiesheim/Albig (4:2 gegen SG Armsheim/Flonheim) im Wettbewerb. „Das sind ebenfalls starke Mannschaften“, findet der Ex-Grünstädter, der vor anderthalb Jahren als Spielertrainer zu seinem Heimatverein zurückgekehrt ist.
Die SG Mauchenheim/Freimersheim war in guter Besetzung auf dem Monsheimer Kunstrasen aufgelaufen. Lediglich das Fehlen von Torjäger Björn Grimm stach ins Auge. Ob er an diesem Abend das Pokal-Aus hätte verhindern können, ist fraglich. Zu zielstrebig ist TuS derzeit unterwegs. Dabei imponiert vor allem der Sturm. So führten die Gastgeber nach 62 Minuten und Toren von Cedric Görgner (3.), Nico Hofmann (40.), Dennis Golmann (47., 57.) und Tobias Peschel bereits 5:1, ehe fünf Wechsel den Rhythmus des Tabellenführers störte. Die SG, zwischenzeitlich durch Nicolas Müller (7.) mal zum Ausgleich gekommen, verkürzte dank Pascal Arm (75./86.) auf 3:5. Hess: „Wäre da der Anschluss noch gefallen, hätte es eng werden können“. Wurde es aber nicht.
Zwei Spieltage vorm Ende der Hinrunde haben die Monsheimer gute Karten auf die Herbstmeisterschaft. Entscheidend dürfte das Topspiel am Sonntag gegen den punktgleichen SV Horchheim II werden, dem TuS in der zurückliegenden Runde im Sommer an gleicher Stelle mit 0:5 unterlag. In der Sommerpause haben sich die Monsheimer allerdings verstärkt. Der Kader ist homogener geworden, sagt Hess: „Wir können heute von der Bank gleichwertigen Ersatz ins Spiel bringen“.
Die Generalprobe für dieses Topspiel gegen Horchheim meisterte Monsheim am zurückliegenden Sonntag bei der SG RWO Alzey/Lonsheim. Auch wenn da die Erfahrung aus der Vergangenheit war, dass sich die Monsheimer gerade gegen Außenseiter Ausrutscher erlaubten. Auch in dieser Runde büßten sie gegen die SG Rheinhessische Schweiz unerwartet drei Zähler ein. Tendenziell jedoch scheinen sie trotzdem in dieser Saison diese Schwäche behoben zu haben. Sonst stünden sie - übrigens mit der herausragenden Trefferquote von sagenhaften 65 Toren - nicht an der Spitze der Tabelle.
Seit zwei Spielzeiten zeigt die Kurve von TuS Monsheim nach oben. Unter Regie von Boris Hetzel schaffte der Klub in der Spielzeit 23/24 Platz vier. Tobias Hess führte ihn in 24/25 auf Platz drei. Nun wurde personell nachgelegt, was den Eindruck erweckt, TuS Monsheim fasse den Sprung in die Bezirksliga ins Auge. Dafür spricht auch, dass der Vorstand einem solchen Aufstieg positiv gegenüberstünde, wie es Tobias Hess beschreibt.
Die Stärke der Monsheimer ist der Sturm. Nico Hofmann befindet sich in Topform. Aber auch seine Nebenleute sind brandgefährlich. Das sind gute Voraussetzungen, dass die Tabellenführung - anders als in der vergangenen Spielzeit - über einen längeren Zeitpunkt verteidigt werden könnte.