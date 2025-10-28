TuS Monsheim mischt nicht zufällig oben mit

Die SG Mauchenheim/Freimersheim war in guter Besetzung auf dem Monsheimer Kunstrasen aufgelaufen. Lediglich das Fehlen von Torjäger Björn Grimm stach ins Auge. Ob er an diesem Abend das Pokal-Aus hätte verhindern können, ist fraglich. Zu zielstrebig ist TuS derzeit unterwegs. Dabei imponiert vor allem der Sturm. So führten die Gastgeber nach 62 Minuten und Toren von Cedric Görgner (3.), Nico Hofmann (40.), Dennis Golmann (47., 57.) und Tobias Peschel bereits 5:1, ehe fünf Wechsel den Rhythmus des Tabellenführers störte. Die SG, zwischenzeitlich durch Nicolas Müller (7.) mal zum Ausgleich gekommen, verkürzte dank Pascal Arm (75./86.) auf 3:5. Hess: „Wäre da der Anschluss noch gefallen, hätte es eng werden können“. Wurde es aber nicht.

Gipfeltreffen um die Herbstmeisterschaft am Sonntag