TuS Monsheim in der Poleposition Der TuS Monsheim grüßt von der Tabellenspitze der A-Klasse Alzey-Worms +++ Was Spielertrainer Tobias Hess zur Winterpause sagt und er sich für den Re-Start wünscht von Stefan Mannshausen · Heute, 07:00 Uhr · 0 Leser

TuS-Spielertrainer Tobias Hess (m.), hier im Duell mit den Leiselheimern Benjamin Hugo (r.) und Leon Schneider, gibt beim Tabellenführer auch auf dem Platz die Richtung vor. Archivfoto: Dirigo/pakalski-press

Monsheim. Dieses Resultat vom vergangenen Samstag, sagt Tobias Hess, wolle er gar nicht zu hoch hängen. Mit 4:3 hatte der Spitzenreiter der A-Klasse Alzey Worms in einem Testspiel den Bezirksligisten VfL Gundersheim geschlagen. Deshalb fügte der Monsheimer Spielertrainer, der mit seiner Elf zugegebenermaßen auf ein etwas dezimiertes Gundersheimer Team gestoßen war, erklärend hinzu: „Ergebnisse täuschen ja in der Vorbereitung immer auch ein bisschen.” Nichtsdestotrotz zeigten sich die Monsheimer drei Wochen vor dem Re-Start in der Liga jedenfalls in guter Frühform.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Man könnte auch sagen: Sie machen da weiter, wo sie vor der Winterpause aufgehört haben. Wenn Hess und Co am 1. März gegen den SV Leiselheim wieder um Punkte in der A-Klasse spielen, liegt die letzte Pflichtspielpleite schon mehr als fünf Monate zurück (1:3 bei der SG Weinheim/Heimersheim). Acht Siege in den anschließenden zehn Ligaspielen spülten die Monsheimer an die Spitze der Tabelle. Schon vor der Saison von der Konkurrenz stark eingestuft, wurden sie damit auch ihren eigenen hohen Erwartungen gerecht. „Die Tendenz in den vergangenen Jahren war gut”, sagt Tobias Hess, „deswegen war unser Ziel schon, dauerhaft oben mitzuspielen.”

Schon in den vergangenen Jahren Topteam der A-Klasse Dieser Plan geht bislang auf. Nach Rang vier in der Saison 2023/24 und Platz drei in der vergangenen Spielzeit stehen die Zeichen für den Aufstieg in diesem Jahr vor den zwölf abschließenden Partien gut. Vier Punkte Vorsprung haben die Monsheimer auf ihren ärgsten Verfolger TSG Pfeddersheim II mit in die Winterpause genommen. Doch euphorisch wirkt Tobias Hess deswegen (noch) nicht. „Mir ist aktuell erstmal wichtig, dass wir uns in den Testspielen immer einen Tick steigern”, hat er aktuell „nur“ die nächsten Wochen im Kopf. Zurück in den Flow zu kommen, der die Monsheimer vom Herbst in den Winter getragen hat, ist das Ziel. Die Trainingsbeteiligung in diesem Winter („So viele waren wir zu dieser Zeit noch nie“) und die Auftritte seiner Mannschaft in den ersten Testspielen stimmen den Spielertrainer optimistisch. Der Wunsch von Hess und Co ab März: an die Siegesserie vor der Winterpause anknüpfen. Die lange Spielpause soll daran nichts ändern. Tobias Hess, der in 17 der bisherigen 18 Saisonspielen selbst auf dem Platz stand („Ich spiele schon noch ganz gerne und bin zum Glück auch kaum verletzt”), sagt: „Also mir persönlich hat die Pause schon gutgetan.” Mal kein Training, die Akkus wieder etwas aufladen, auch mal Abstand vom Fußball zu gewinnen. Hess hofft, dass auch seinen Spieler, die zwischenzeitliche Fußballpause gutgetan hat.