TuS Monsheim in der Poleposition

Monsheim. Dieses Resultat vom vergangenen Samstag, sagt Tobias Hess, wolle er gar nicht zu hoch hängen. Mit 4:3 hatte der Spitzenreiter der A-Klasse Alzey Worms in einem Testspiel den Bezirksligisten VfL Gundersheim geschlagen. Deshalb fügte der Monsheimer Spielertrainer, der mit seiner Elf zugegebenermaßen auf ein etwas dezimiertes Gundersheimer Team gestoßen war, erklärend hinzu: „Ergebnisse täuschen ja in der Vorbereitung immer auch ein bisschen.” Nichtsdestotrotz zeigten sich die Monsheimer drei Wochen vor dem Re-Start in der Liga jedenfalls in guter Frühform.
Man könnte auch sagen: Sie machen da weiter, wo sie vor der Winterpause aufgehört haben. Wenn Hess und Co am 1. März gegen den SV Leiselheim wieder um Punkte in der A-Klasse spielen, liegt die letzte Pflichtspielpleite schon mehr als fünf Monate zurück (1:3 bei der SG Weinheim/Heimersheim). Acht Siege in den anschließenden zehn Ligaspielen spülten die Monsheimer an die Spitze der Tabelle. Schon vor der Saison von der Konkurrenz stark eingestuft, wurden sie damit auch ihren eigenen hohen Erwartungen gerecht. „Die Tendenz in den vergangenen Jahren war gut”, sagt Tobias Hess, „deswegen war unser Ziel schon, dauerhaft oben mitzuspielen.”
Dieser Plan geht bislang auf. Nach Rang vier in der Saison 2023/24 und Platz drei in der vergangenen Spielzeit stehen die Zeichen für den Aufstieg in diesem Jahr vor den zwölf abschließenden Partien gut. Vier Punkte Vorsprung haben die Monsheimer auf ihren ärgsten Verfolger TSG Pfeddersheim II mit in die Winterpause genommen. Doch euphorisch wirkt Tobias Hess deswegen (noch) nicht. „Mir ist aktuell erstmal wichtig, dass wir uns in den Testspielen immer einen Tick steigern”, hat er aktuell „nur“ die nächsten Wochen im Kopf. Zurück in den Flow zu kommen, der die Monsheimer vom Herbst in den Winter getragen hat, ist das Ziel. Die Trainingsbeteiligung in diesem Winter („So viele waren wir zu dieser Zeit noch nie“) und die Auftritte seiner Mannschaft in den ersten Testspielen stimmen den Spielertrainer optimistisch.
Der Wunsch von Hess und Co ab März: an die Siegesserie vor der Winterpause anknüpfen. Die lange Spielpause soll daran nichts ändern. Tobias Hess, der in 17 der bisherigen 18 Saisonspielen selbst auf dem Platz stand („Ich spiele schon noch ganz gerne und bin zum Glück auch kaum verletzt”), sagt: „Also mir persönlich hat die Pause schon gutgetan.” Mal kein Training, die Akkus wieder etwas aufladen, auch mal Abstand vom Fußball zu gewinnen. Hess hofft, dass auch seinen Spieler, die zwischenzeitliche Fußballpause gutgetan hat.
Aus dieser eingespielten Mannschaft stach im ersten Halbjahr der laufenden Spielzeit ein Stürmer besonders hervor: Nico Hofmann (24 Tore in 18 Spielen). Der Angreifer spielt eine Saison, in der dem Angreifer gefühlt alles gelingt. „In den vergangenen Jahren war er immer mal wieder verletzt, das hatte er in dieser Saison jetzt noch nicht”, erklärt Hess den Fabellauf seines Unterschiedsspielers und bezeichnet die bisherige Saison des 23-jährigen Stürmers als „außergewöhnlich”.
Was bei den Statistiken des Monsheimer Kaders allerdings auch auffällt: Mit Tim Korffmann (5 Tore), Hess selbst (6), Björn Hofmann (9), Jonas Haas (5), Cedric Görgner (4) und Tobias Peschel (6) trafen weitere Spieler bereits mehrfach für den TuS und sorgen mit ihren Toren für Bestwerte. 85 Tore, 4,7 im Schnitt pro Spiel, erzielten die Monsheimer im ersten Halbjahr – mehr als alle anderen Kontrahenten. Und: In der Defensive kassierte nur der SV Horchheim II (15 Gegentore) weniger Treffer als das Hess-Team (22). „Hinten stehen wir also schon auch ganz gut”, erklärt der 33-jährige Spielertrainer, der zwar unterschreiben würde, dass die TuS-Offensive ein „Trumpf“ im bisherigen Saisonverlauf darstelle, dem aber auch etwas anderes wichtig ist zu betonen: „Die Kombi macht’s am Ende und mir ist es schon lieber, wenn wir in engen Spielen wenig Gegentore zulassen.”
Das Projekt Aufstieg im Frühjahr geht der TuS Monsheim ohne große Kaderveränderungen in diesem Winter an. Lediglich Abwehrspieler Luc Müller, der von Horchheim zum TuS wechselte, ist neu im Hess-Kader – allerdings erst ab April spielberechtigt.