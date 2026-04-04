TuS Monsheim im Kreispokalfinale Spannendes Kreispokal-Duell in Flomborn: A-Klassen-Primus TuS Monsheim bezwingt tapferes VfL Gundersheim II/TuS Flomborn mit 3:2 von Stefan Mannshausen · 04.04.2026, 21:00 Uhr · 0 Leser

Ligaszene: Der Monsheimer Raul Escalante Panes (rechts) im Zweikampf mit Lombe Merveille Luvualu vom FSV Osthofen. Archivfoto: Christine Dirigo/pakalski-press

Flomborn. In der Halbzeit ging die Partie quasi wieder bei Null los. Und damit wurden die anwesenden Besucher, von denen die Mehrheit einen klaren Auswärtssieg des favorisierten TuS Monsheim beim VfL Gundersheim II/TuS Flomborn prognostiziert hatte, sicher überrascht. Nach 90 Minuten jubelte der Tabellenführer der A-Klasse Alzey-Worms zwar dennoch über den Einzug in das Finale des Kreispokals, der Underdog hatte sich trotz 2:3-(1:1-) Niederlage aber bravourös geschlagen.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Do., 02.04.2026, 19:15 Uhr VfL Gundersheim II/TuS Flomborn VfL Gundersheim II/TuS Flomborn II TuS Monsheim Monsheim 2 3 Abpfiff Das erste Tor des Spiels gehörte dem Gastgeber (aktuell im unteren Tabellenmittelfeld der B-Klasse Alzey-Nord gelistet). Doch noch vor der Pause egalisierte Mario Ehret (35.) den Führungstreffer von Alexander Kojtych (15.). Nach dem Seitenwechsel trafen Torjäger Nico Hoffmann (24 Saisontore, 55.) und Jonas Haas (74.) für den wohl künftigen Bezirksligisten, ehe Nico Mayer mit seinem Anschlusstreffer eine spannende Schlussphase einläutete (78.).