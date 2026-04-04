TuS Monsheim im Kreispokalfinale

Flomborn. In der Halbzeit ging die Partie quasi wieder bei Null los. Und damit wurden die anwesenden Besucher, von denen die Mehrheit einen klaren Auswärtssieg des favorisierten TuS Monsheim beim VfL Gundersheim II/TuS Flomborn prognostiziert hatte, sicher überrascht. Nach 90 Minuten jubelte der Tabellenführer der A-Klasse Alzey-Worms zwar dennoch über den Einzug in das Finale des Kreispokals, der Underdog hatte sich trotz 2:3-(1:1-) Niederlage aber bravourös geschlagen.
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Das erste Tor des Spiels gehörte dem Gastgeber (aktuell im unteren Tabellenmittelfeld der B-Klasse Alzey-Nord gelistet). Doch noch vor der Pause egalisierte Mario Ehret (35.) den Führungstreffer von Alexander Kojtych (15.). Nach dem Seitenwechsel trafen Torjäger Nico Hoffmann (24 Saisontore, 55.) und Jonas Haas (74.) für den wohl künftigen Bezirksligisten, ehe Nico Mayer mit seinem Anschlusstreffer eine spannende Schlussphase einläutete (78.).
Ein weiterer Treffer gelang der Spielgemeinschaft aber nicht mehr, sodass die Monsheimer nun am Ostermontag gespannt nach Albig blicken können, wo zwischen der SG Spiesheim/Albig und dem SV Horchheim II (15 Uhr) der Finalgegner ermittelt wird.