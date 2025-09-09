TuS Monsheim fertigt Normannia Pfiffligheim ab

PFIFFLIGHEIM (eip). Mit einem klaren 6:0-Sieg bei Normannia Pfiffligheim setzte sich der TuS Monsheim wieder auf den zweiten Tabellenplatz in der A-Klasse Alzey-Worms. Dabei sind die Monsheimer punktgleich mit Tabellenführer SV Horchheim II und mit der SG Mauchenheim/Freimersheim.

Normannia Pfiffligheim – TuS Monsheim 0:6 (0:2). – „Das war überragend von Monsheim. Wir waren ersatzgeschwächt und hatten Spieler von der zweiten Mannschaft und der AH dabei“, beschrieb Pfiffligheims Trainer Nico Schmid, der selbst spielen musste. Mit einem Doppelschlag brachte Nico Hofmann die Monsheimer auf die Siegerstraße (40., 41.). In der zweiten Halbzeit legte Jonas Haas einen Doppelpack nach (52., 59.). Tobias Peschel (61.) und Dennis Golmann (84.) machten das halbe Dutzend Tore voll. „Es war ein zerfahrenes Spiel. Wir hatten zunächst noch gut mitgehalten, sind dann aber eingebrochen“, bedauerte Schmid.