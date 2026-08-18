TuS Moitzfeld: Nach Platz sechs soll der Trend anhalten Kreisliga C4 Berg: Trainer Florian Wermann baut auf Nachwuchs und eine intensive Vorbereitung. von red · Heute, 07:52 Uhr · 0 Leser

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Der TuS Moitzfeld blickt auf sein erfolgreichstes Jahr seit dem Aufstieg aus der Kreisliga D im Jahr 2017 zurück. Mit dem sechsten Tabellenplatz in der Kreisliga C4 Berg belohnte sich die Mannschaft für eine starke Entwicklung. Nun geht Trainer Florian Wermann (40), der zuvor die U19 des Vereins betreute, in seine zweite Spielzeit als Chefcoach der Senioren.

Mit dem Ausgang der abgelaufenen Runde zeigt sich der Übungsleiter sehr zufrieden, da es das beste Abschneiden seit Jahren war. Das Lob richtet Wermann an den gesamten Kader: "Die meisten haben gerade einmal ihre erste Seniorensaison hinter sich und haben das bereits sehr ordentlich gemeistert", so der 40-Jährige. Die Vorbereitung auf die neue Spielzeit begann bereits am 5. Juni. Bis dato verlaufen die Einheiten intensiv, während die Testspiele dem Trainerteam das nötige Feedback liefern.

Auch personell verändert sich das Aufgebot an einigen Stellen. Jeremy Schumacher hat den Verein verlassen, während Sven Deppe aus beruflichen Gründen kürzertreten muss. Demgegenüber setzen die Moitzfelder konsequent auf die eigene Jugend: Mit Maximilian Herrmann, Kenan Akgül und Rafael Kraljevic rücken drei Nachwuchskräfte aus der A-Jugend fest auf. Zudem kehrt Aiwan Namo zurück, der nach seiner Station beim TuS Moitzfeld in der Saison 2024/25 zuletzt für den TuS Untereschbach aktiv war. Komplettiert werden die Neuzugänge durch Mohamed Gharbi und Arda Özagac, die zuletzt vereinslos waren und sich erst noch beweisen müssen. Hinsichtlich der Zielsetzung nimmt Wermann das Ergebnis des Vorjahres als Maßstab und strebt eine bessere Platzierung als in der Saison 2025/26 an. Wer in der Liga um die Meisterschaft mitspielt, kann der Coach noch nicht einschätzen: Durch viele Umstrukturierungen gebe es sicherlich die eine oder andere Mannschaft mit Ambitionen, konkrete Favoriten nennt er jedoch nicht.