TuS: Mit einem Unentschieden auf die Hackenheimer Kerb

Hackenheim. „Irgendwo war es ein gerechtes Unentschieden.“ Hackenheims Spielertrainer Tim Hulsey konnte mit dem Ausgang des Kerwespiels am Felseneck leben. Aufsteiger TSG Trippstadt präsentierte sich beim 1:1 als Mannschaft mit einer klaren Spielidee, die sich immer wieder Chancen erarbeitete. Der TuS dagegen versäumte es, frühzeitig vor 140 Zuschauern die Weichen zu stellen.
Nach sieben Minuten hatte Pierre Merkel die größte Gelegenheit des ersten Abschnitts. Nach Foul an Niklas Schneider war Schiedsrichter Mesut Demirag (Weinsheim) keine andere Wahl geblieben, als auf den Punkt zu zeigen. Routinier Merkel lief an – und scheiterte an Gästekeeper Samuel Die Bella. „Es ist irgendwo schade, denn wenn wir da in Führung gegangen wären, hätten wir es sicher einen Tick lichter gehabt“, so Hulsey.
So konnte eine in der ersten Hälfte aus der Tiefe agierende Mannschaft aus der Pfalz mit zunehmender Spieldauer immer mehr auf Umschaltmomente setzen, die für gefährliche Situationen vor dem TuS-Tor sorgten. Das hütete wie in den Vorwochen Pascal Pies für den erkrankten Marc Reekers.
Nach dem Seitenwechsel war der TuS lange Zeit hinweg nicht mehr zwingend, hatte viele einfache Ballverluste, während Trippstadt die Verteidiger nach vorne schob und seinerseits mehr Druck machte. Folgerichtig fiel das 0:1. Dem allerdings ging eine Großchance des Hausherren voraus. Pierre Merkel legte das Spielgerät auf den Flügel hinaus zu Hulsey, der flach und scharf nach innen legte, wo Paul Protzel mitgelaufen war. Der Abschluss mit dem „falschen“ Fuß geriet dann zu schwach. Di Bello Nahm das Leder auf und leitete einen Konter ein, den Lucca Speiser abschloss (60.).
Dass es dabei nicht blieb, dafür waren zwei Szenen verantwortlich. Zunächst ein perfektes Zuspiel des eingewechselten Niklas Wollmann auf Niklas Schneider, der sich mit dem Ausgleich bedankte (71.). Und dann ein Schuss der Gäste, der von der Lattenunterkante zurück ins Feld sprang (80.). Aus Sicht des TuS war also alles in Ordnung. „Denn du kannst so eine Partie natürlich auch verlieren“, bilanzierte Hulsey. Am kommenden Sonntag (16 Uhr) sind die Hackenheimer beim TuS Bedesbach-Patersbach zu Gast.
TuS Hackenheim: Pies – Gänz, Erbach (80. Maier), Hadamitzky – Oertel (46. Wollmann), Protzel, Dasli, Sadeghi (64. Steyer) – Hiulsey – Merkel (80. Brede), Schneider.