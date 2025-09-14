Trippstadts Abwehrspieler Fritz Luis Reisinger (weißes Trikot) kann dem Abschluss des Hackenheimers Julius Oertel mit vollem Körpereinsatz verhindern. Foto: Jochen Werner

TuS: Mit einem Unentschieden auf die Hackenheimer Kerb Hackenheimer trennen sich von Trippstadt 1:1 +++ Merkel vergibt Elfmeter Verlinkte Inhalte Landesliga West TuS Hackenheim Trippstadt Pierre Merkel

Hackenheim. „Irgendwo war es ein gerechtes Unentschieden.“ Hackenheims Spielertrainer Tim Hulsey konnte mit dem Ausgang des Kerwespiels am Felseneck leben. Aufsteiger TSG Trippstadt präsentierte sich beim 1:1 als Mannschaft mit einer klaren Spielidee, die sich immer wieder Chancen erarbeitete. Der TuS dagegen versäumte es, frühzeitig vor 140 Zuschauern die Weichen zu stellen.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Nach sieben Minuten hatte Pierre Merkel die größte Gelegenheit des ersten Abschnitts. Nach Foul an Niklas Schneider war Schiedsrichter Mesut Demirag (Weinsheim) keine andere Wahl geblieben, als auf den Punkt zu zeigen. Routinier Merkel lief an – und scheiterte an Gästekeeper Samuel Die Bella. „Es ist irgendwo schade, denn wenn wir da in Führung gegangen wären, hätten wir es sicher einen Tick lichter gehabt“, so Hulsey.

So konnte eine in der ersten Hälfte aus der Tiefe agierende Mannschaft aus der Pfalz mit zunehmender Spieldauer immer mehr auf Umschaltmomente setzen, die für gefährliche Situationen vor dem TuS-Tor sorgten. Das hütete wie in den Vorwochen Pascal Pies für den erkrankten Marc Reekers. Gestern, 18:00 Uhr TuS Hackenheim TuS Hackenheim TSG Trippstadt Trippstadt 1 1 Abpfiff + Video