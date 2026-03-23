🗣: TuS mit "Abstiegskampf-Mentalität" – SVK mit "optimalem Start"

Daniel Dittmann, Trainer des TuS Geretsried: »Unser Auswärtsspiel heute in Pipinsried war nicht leicht vorzubereiten. Einerseits hatten wir selbst zwei Niederlagen in Folge, andererseits steht uns mit Pipinsried ein Gegner gegenüber, der aufgrund der individuellen Qualität immer hoch dekoriert ist, als Mannschaft aber nach dem Jahreswechsel eher unglücklich gestartet ist. Dementsprechend wollten wir uns auf unser Zweikampfverhalten konzentrieren, auf die zweiten Bälle achten und die Abstiegskampf-Mentalität reinbringen – einfach gierig sein in den Zweikämpfen. Das haben wir sehr gut umgesetzt, nach vorne verteidigt, hoch attackiert und viele Ballgewinne erzielt. Wir haben in der ersten Halbzeit keine Chance von Pipinsried zugelassen und hatten selbst einige gute Gelegenheiten, vor allem über Umschaltsituationen und Flanken, die leider nicht vollendet wurden. Mit ein oder zwei Toren wären wir verdient in Führung gegangen.

In der zweiten Halbzeit kamen wir äußerst ungünstig rein – Pipinsried war die ersten 15 Minuten besser, hatte zwei Torchancen und hat mehr Tiefe attackiert. Karger läuft allein auf unseren Keeper zu, der stark hält, und dann kassieren wir nach einem langen Ball ein Flipper-Tor. Unsere Reaktion darauf war aber top: Wir haben weiterhin offensiv gespielt, keine weitere Chance zugelassen und nach der Einwechslung von Prepeluh folgerichtig den Ausgleich erzielt. Wir waren danach gefühlt sogar näher am Siegtreffer. Im Endeffekt sind wir aufgrund der Situation froh über den Punkt, auch wenn wir nach dem Spielverlauf und der Art und Weise, wie wir gespielt haben, drei Punkte verdient gehabt hätten. Die Jungs können definitiv stolz auf sich sein und gehen jetzt mit einem guten Gefühl in die neue Trainingswoche.«

Andreas Pummer, Trainer des FC Deisenhofen: »Es war das erwartete schwere Spiel, wobei wir sehr gut in die Partie gestartet sind. Wir haben direkt in der Anfangsphase unsere ersten beiden Chancen genutzt – einmal durch Lukas Kretschmar, einmal durch Tobi Seidl zum 2:0. Kurz darauf hatten wir sogar die Möglichkeit auf das 3:0, aber der Torwart von Ismaning hat stark gehalten, unter anderem einen Schuss von Niclas Groß. Ähnlich wie im Hinspiel, in dem wir ebenfalls eine sehr gute erste Halbzeit gezeigt haben, konnten wir in der zweiten Hälfte kein gutes Gesicht mehr zeigen. Der Gegner wurde stärker und hatte mehr Spielanteile, auch wenn die klaren Chancen anfangs noch ausblieben. Nach vorne ging bei uns kaum noch etwas, jeder Ball ist verpufft. In der 80. Minute mussten wir dann eine Rote Karte hinnehmen und bekamen in derselben Aktion einen Elfmeter gegen uns, was das 2:1 für Ismaning bedeutete und gleichzeitig deren Startschuss war, mit einem Mann mehr alles zu versuchen. Wir hatten in der Folge schwierige Phasen zu überstehen, aber letztlich sind wir froh und glücklich, dass wir den Sieg in Unterzahl über die Zeit bringen konnten.«

Thomas Leberfinger, Trainer des SV Kirchanschöring: »Für uns war es natürlich ein optimaler Start, weil wir nach 18 Minuten bereits mit 3:0 in Führung lagen. Wir waren zu Beginn sehr effektiv und haben hinten absolut sicher gestanden, sodass wir das Spiel früh beruhigen konnten. In der Halbzeit war uns bewusst, dass Kottern alles versuchen würde, um zurückzukommen. In den ersten zehn bis fünfzehn Minuten nach der Pause hatten sie viele Ecken und Standards, die wir aber sehr gut verteidigt haben. Leider haben wir unsere Umschaltmomente und Kontersituationen nicht sauber ausgespielt – hätten wir das vierte Tor gemacht, wäre das Spiel früher entschieden gewesen. So kann nach einem Gegentor immer etwas Hektik aufkommen, aber insgesamt haben wir sehr gut verteidigt und völlig verdient in dieser Höhe gewonnen. Kottern hat es dennoch ordentlich gemacht. Ich wünsche dem Verein alles Gute und hoffe, dass sie die nötigen Punkte für den Klassenerhalt holen.«

1860-Trainer Kayabunar zollt Türkgücü München Respekt: "Haben nicht wie der Tabellenletzte gespielt"

Alper Kayabunar, Trainer des TSV 1860 München II: »Es war aus unserer Sicht ein schwieriges Spiel. Türkgücü hat sehr tief mit einer Fünferkette um den eigenen Sechzehner verteidigt. Gerade hier auf dem Kunstrasen, den ich ja auch sehr gut kenne, ist es dann besonders schwer, durchzukommen. In der ersten Halbzeit hatten wir drei, vier Aktionen, in denen wir vielleicht ein Tor machen können, schaffen es aber nicht, früh in Führung zu gehen. Typisch für so ein Spiel ist dann, dass eine Aktion nach vorne reicht, der Ball irgendwie durchrutscht, ein Elfmeter entsteht und plötzlich liegt die Mannschaft zurück. Das beflügelt natürlich den Gegner zusätzlich.

In der Halbzeit haben wir unseren Plan noch einmal klar angesprochen: das Tempo hochhalten und mehr Bälle in die Box bringen. Das ist uns dann auch gelungen, wir haben das Spiel mit dem Elfmeter und dem schnellen 2:1 gedreht. Danach hatten wir Chancen auf das 3:1 liegengelassen, es aber insgesamt clever zu Ende gespielt. Aus unserer Sicht war es einfach wichtig, hier die drei Punkte mitzunehmen – ein dreckiger Sieg, aber trotzdem Respekt an Türkgücü, wie sie es verteidigt haben. Sie haben definitiv nicht wie ein Tabellenletzter gespielt. Ich hoffe, sie können das in den nächsten Wochen auch so abrufen.«

Türkgücü-Trainer Elfinger ärgert sich über Elfmeter für 1860 München