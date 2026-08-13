🗣: TuS mit "1A-Zweikampfquote" – Pullach personell gebeutelt

Englische Woche für den TuS Geretsried II und den SV Pullach! Am Mittwoch mussten die Raben auswärts beim Aufsteiger ran. Das Spiel wurde vorverlegt. Die Reaktionen der Trainer.
Lukas Haustein, Trainer des TuS Geretsried II: »Ich bin sehr glücklich mit der Leistung. Die Jungs hatten eine super Intensität auf dem Platz, haben das von der ersten bis zur 90. Minute durchgezogen und waren da wirklich super drin. Am Anfang mussten wir noch ein, zwei Szenen überstehen, da haben unsere Abstände noch nicht ganz gepasst und Pullach hat es mit Diagonalbällen ein-, zweimal geschafft, in unseren Strafraum zu kommen; deren Abschlüsse haben da zu unserem Glück noch nicht ganz gepasst. Wir machen dann nach einer Energieleistung das 1:0, was uns natürlich ermöglicht hat, uns danach ein bisschen mehr auf die Defensive zu konzentrieren.
Spätestens nachdem wir nach einem Standard zu einem sehr guten Zeitpunkt, gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit, das 2:0 nachlegen, haben wir es dann geschafft, das insgesamt ganz gut wegzuverteidigen. Es gab noch zwei Szenen: Einmal hält unser Torwart überragend, einmal wird eine Hereingabe immer länger und landet an unserer Latte. Aber ansonsten haben wir das wirklich hervorragend verteidigt, unsere Zweikampfquote war 1A. Wie gesagt, die Einstellung und die Intensität waren top und dementsprechend bin ich sehr happy über das Spiel und das Ergebnis.«
Fabian Beigl, Trainer des SV Pullach: »Zunächst einmal habe ich großen Respekt vor meiner Mannschaft, denn trotz der vielen ungünstigen Umstände haben wir uns zu keinem Zeitpunkt aufgegeben. Mit den kurzfristigen Ausfällen von Radau, Neubauer, Burghard und Pandza sowie der Verletzung von Nzita in der 38. Minute mussten wir personell einiges improvisieren, dazu kamen mit Perl, Brandi und Valentic weitere Spieler, die uns nicht zur Verfügung standen. Entsprechend haben wir etwas gebraucht, um richtig in die Zweikämpfe und ins Spiel zu kommen, und als wir dann besser drin waren, kassieren wir durch einen eigenen Fehler das 0:1 kurz vor der Trinkpause. Auch wenn es sicher nicht unsere beste erste Halbzeit war, hatten wir dennoch drei sehr gute Möglichkeiten: Zoran Dimitrijevic trifft nach einem Durchbruch über die rechte Seite den Pfosten, anschließend werden zwei weitere Abschlüsse nach einem ähnlichen Ablauf geblockt und kurz vor der Halbzeit haben wir durch Rizzo noch eine weitere große Chance.
Nach der Pause haben wir dann rund zehn Minuten sehr intensiv gespielt und viel Druck aufgebaut, bekommen in dieser Phase aber aus einem Freistoß ein Standard-Gegentor, das wir aus meiner Sicht zu leichtfertig verteidigen. Direkt danach starten wir den nächsten Sturmlauf über die linke Seite, insgesamt sind wir über Samu O’Bryant, Zoran Dimitrijevic, Jonas Gall und Maurus Miller immer wieder konsequent angelaufen, und genau so entsteht auch diese Aktion: Wir setzen uns bis zum Elfmeterpunkt gut durch, treffen den Ball beim Abschluss dann aber nicht perfekt. In dieser Druckphase haben wir zudem drei bis vier Standardsituationen, aus denen wir erneut nur einen Lattentreffer erzielen, während von Geretsried zu diesem Zeitpunkt eigentlich nur noch Befreiungsschläge und vereinzelte Konter kommen. Wir hatten das Gefühl, dass wir noch ewig hätten weiterspielen können, der Ball wollte einfach nicht ins Tor, und gerade rund um den Sechzehner war es an diesem Tag wie verhext.
Unterm Strich ist es natürlich bitter, mit 0:2 als Verlierer vom Platz zu gehen, gleichzeitig nehme ich aus dem Spiel aber sehr viel Positives mit: Die Mannschaft hat sich trotz aller Widrigkeiten gewehrt, nach dem Rückstand weitergemacht und gerade in der zweiten Halbzeit großen Druck entwickelt. Genau diese Mentalität und diesen Zusammenhalt müssen wir mitnehmen.«
Aufsteiger TuS Geretsried feiert im vorverlegten Match gegen den SV Pullach einen 2:0-Heimsieg und einen Doppelpacker. Marc Thiess traf in der 22. Minute und in der 54. Minute für seine Farben und sorgte dafür, dass der TuS mit sieben Punkten vorübergehend auf den dritten Platz der Bezirksliga Süd steht. Der SV Pullach musste die erste Niederlage der Saison einstecken und steht mit ebenfalls sieben Punkten auf dem vierten Platz.
TuS Geretsried II – SV Pullach 2:0
TuS Geretsried II: Lukas Günther, Michael Öttl (46. Mladen Radonjić), Korbinian Kreller (72. Metehan Altay), Vitus Fischer, Erwin Mustafoski, Marc Thiess, Martin Nickisch (61. Philip Kinder), Florian Kellner, Thomas Schnaderbeck (92. Maximilian Untch), Luis Plato (50. Daniil Ozkan), Maximilian Lechner - Trainer: Lukas Haustein
SV Pullach: Leopold Bayerschmidt, Samuel O´Bryant (76. Leopold Adomeit), Kelian Nzita (38. Kelvin Sadiq), Pedro Sumbo, Paul Illinger, Maximilian Stapf, Zakarie Abukar Mudei, Maurus Miller, Nikolaos Rizzo (62. Paul Breuling), Jonas Gall, Zoran Dimitrijevic (85. Tobias Weileder) - Trainer: Fabian Beigl
Schiedsrichter: Hirad Aurahman (Puchheim) - Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Marc Thiess (22.), 2:0 Marc Thiess (54.)