🗣: TuS mit "1A-Zweikampfquote" – Pullach personell gebeutelt

Lukas Haustein, Trainer des TuS Geretsried II: »Ich bin sehr glücklich mit der Leistung. Die Jungs hatten eine super Intensität auf dem Platz, haben das von der ersten bis zur 90. Minute durchgezogen und waren da wirklich super drin. Am Anfang mussten wir noch ein, zwei Szenen überstehen, da haben unsere Abstände noch nicht ganz gepasst und Pullach hat es mit Diagonalbällen ein-, zweimal geschafft, in unseren Strafraum zu kommen; deren Abschlüsse haben da zu unserem Glück noch nicht ganz gepasst. Wir machen dann nach einer Energieleistung das 1:0, was uns natürlich ermöglicht hat, uns danach ein bisschen mehr auf die Defensive zu konzentrieren.

Spätestens nachdem wir nach einem Standard zu einem sehr guten Zeitpunkt, gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit, das 2:0 nachlegen, haben wir es dann geschafft, das insgesamt ganz gut wegzuverteidigen. Es gab noch zwei Szenen: Einmal hält unser Torwart überragend, einmal wird eine Hereingabe immer länger und landet an unserer Latte. Aber ansonsten haben wir das wirklich hervorragend verteidigt, unsere Zweikampfquote war 1A. Wie gesagt, die Einstellung und die Intensität waren top und dementsprechend bin ich sehr happy über das Spiel und das Ergebnis.«

Fabian Beigl, Trainer des SV Pullach: »Zunächst einmal habe ich großen Respekt vor meiner Mannschaft, denn trotz der vielen ungünstigen Umstände haben wir uns zu keinem Zeitpunkt aufgegeben. Mit den kurzfristigen Ausfällen von Radau, Neubauer, Burghard und Pandza sowie der Verletzung von Nzita in der 38. Minute mussten wir personell einiges improvisieren, dazu kamen mit Perl, Brandi und Valentic weitere Spieler, die uns nicht zur Verfügung standen. Entsprechend haben wir etwas gebraucht, um richtig in die Zweikämpfe und ins Spiel zu kommen, und als wir dann besser drin waren, kassieren wir durch einen eigenen Fehler das 0:1 kurz vor der Trinkpause. Auch wenn es sicher nicht unsere beste erste Halbzeit war, hatten wir dennoch drei sehr gute Möglichkeiten: Zoran Dimitrijevic trifft nach einem Durchbruch über die rechte Seite den Pfosten, anschließend werden zwei weitere Abschlüsse nach einem ähnlichen Ablauf geblockt und kurz vor der Halbzeit haben wir durch Rizzo noch eine weitere große Chance.